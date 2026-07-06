Denizden gelen mineral deposu: Tiroid ve bağışıklık için doğal destek

Bu yeşil bitki yalnızca lezzetiyle değil, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor. Özellikle doğal iyot, lif ve antioksidan bakımından zengin olan deniz börülcesi, dengeli beslenmenin değerli bir parçası olarak öne çıkıyor.