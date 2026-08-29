Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar

KATAR’IN VETOSUNU AŞMAK İÇİN DOLAYLI FORMÜL

Sürecin dikkat çeken başlıklarından biri ise Katar’ın egemen servet fonunun endişeleri oldu.

Bu nedenle tarafların doğrudan ortaklık yerine dolaylı bir model üzerinde çalıştığı aktarıldı.