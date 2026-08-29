Yeniçağ Gazetesi
29 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar

Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar

Avrupa’nın köklü otomotiv üreticilerinden birinin Almanya’daki fabrikası için dikkat çeken bir plan gündeme geldi. Tesisin geleceğine ilişkin yürütülen görüşmelerde savunma sanayisine yönelik üretim seçeneği öne çıkarken, kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 1

Almanya’da otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Ülkedeki köklü otomotiv üreticilerinden birine ait Osnabrück fabrikasının geleceği yeniden tartışma konusu oldu.

1 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 2

İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken, tesisin savunma sanayisine yönelik üretimde kullanılması planlanıyor.

2 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 3

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Bloomberg’e konuşan taraflar, Almanya’daki Osnabrück tesisinin geleceğine ilişkin yürütülen görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıkladı.

Planın önümüzdeki haftalarda resmi anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor.

Ancak taraflar arasında nihai ortaklığın henüz kesinleşmediği belirtildi.

3 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 4

KATAR’IN VETOSUNU AŞMAK İÇİN DOLAYLI FORMÜL

Sürecin dikkat çeken başlıklarından biri ise Katar’ın egemen servet fonunun endişeleri oldu.

Bu nedenle tarafların doğrudan ortaklık yerine dolaylı bir model üzerinde çalıştığı aktarıldı.

4 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 5

Plana göre otomotiv şirketi, Osnabrück tesisinin belirli bölümlerini Aşağı Saksonya eyalet yönetimine devredecek.

Eyalet yönetimi ise İsrailli savunma şirketi Rafael ile doğrudan bir ortak girişim kuracak.

Bu modelle otomotiv üreticisinin doğrudan İsrailli şirketle ilişki kurmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

5 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 6

DEMİR KUBBE İÇİN ÜRETİM YAPILACAK

Fabrikanın, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi için gerekli bazı ekipmanları üretmesi planlanıyor.

6 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 7

Üretilmesi beklenen ekipmanlar arasında fırlatma rampaları ile güç jeneratörlerini taşıyan ağır hizmet tipi askeri kamyonlar da yer alıyor.

Bu adım, Avrupa’da savunma harcamalarının arttığı bir dönemde otomotiv fabrikalarının yeni kullanım alanlarına yönelmesi açısından dikkat çekici bulunuyor.

7 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 8

FABRİKADA PORSCHE MODELLERİ ÜRETİLİYOR

Osnabrück fabrikasında bugün Porsche’nin Cayman ve Boxster modelleri ile T-Roc Cabriolet üretimi yapılıyor.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı tesiste, şirketin Asya rekabeti ve yüksek maliyetler nedeniyle yeniden yapılandırma sürecinden geçtiği belirtiliyor.

8 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 9

Fabrikanın savunma sanayisine yönlendirilmesi, istihdamı koruma stratejilerinden biri olarak değerlendiriliyor.

9 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 10

KARAR 4 EYLÜL’DE GÖRÜŞÜLECEK

Şirketin denetim kurulunun 4 Eylül’de Osnabrück tesisinin geleceğini de içeren planı görüşmesi bekleniyor.

Almanya’daki fabrikalara ilişkin yeniden yapılandırma planı kapsamında bazı tesislerin kapatılması ve on binlerce kişilik istihdam azaltımı da gündemde bulunuyor.

10 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 11

Şirketin Almanya’daki beş fabrikasını kapatma ve 50 bin kişilik istihdam azaltımı planını sürdürdüğü belirtiliyor.

11 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 12

TARİHSEL VE POLİTİK İTİRAZLAR GÜNDEMDE

Osnabrück tesisinin savunma sanayisine dönüştürülmesi yalnızca ekonomik değil, tarihsel ve politik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fabrikanın İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi rejimi için üretim yapmış olması ve yerel halkın protestoları sürecin tartışmalı başlıkları arasında yer alıyor.

12 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 13

Buna rağmen Aşağı Saksonya yönetiminin desteğiyle planın ilerlediği, Katar’ın itirazlarına rağmen görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

13 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 14

MARKA SONLARDA ORTAYA ÇIKTI

Sürecin merkezindeki otomotiv devinin Volkswagen olduğu belirtildi.

Volkswagen AG’nin Almanya’daki Osnabrück fabrikasının geleceği için İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile yürüttüğü temaslar, şirketin yeniden yapılandırma planının en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

14 15
Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar - Resim: 15

Volkswagen CEO’su Oliver Blume ise yeniden yapılandırma planından geri adım atılmayacağını açıkladı.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro