Demir Kubbe için İsrail’e üretim yapacak: Otomobil markasından tarihi karar

Almanya’da otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Ülkedeki köklü otomotiv üreticilerinden birine ait Osnabrück fabrikasının geleceği yeniden tartışma konusu oldu.
Almanya’da otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Ülkedeki köklü otomotiv üreticilerinden birine ait Osnabrück fabrikasının geleceği yeniden tartışma konusu oldu.
İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken, tesisin savunma sanayisine yönelik üretimde kullanılması planlanıyor.
GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Bloomberg’e konuşan taraflar, Almanya’daki Osnabrück tesisinin geleceğine ilişkin yürütülen görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıkladı.
Planın önümüzdeki haftalarda resmi anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor.
Ancak taraflar arasında nihai ortaklığın henüz kesinleşmediği belirtildi.
KATAR’IN VETOSUNU AŞMAK İÇİN DOLAYLI FORMÜL
Sürecin dikkat çeken başlıklarından biri ise Katar’ın egemen servet fonunun endişeleri oldu.
Bu nedenle tarafların doğrudan ortaklık yerine dolaylı bir model üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Plana göre otomotiv şirketi, Osnabrück tesisinin belirli bölümlerini Aşağı Saksonya eyalet yönetimine devredecek.
Eyalet yönetimi ise İsrailli savunma şirketi Rafael ile doğrudan bir ortak girişim kuracak.
Bu modelle otomotiv üreticisinin doğrudan İsrailli şirketle ilişki kurmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
DEMİR KUBBE İÇİN ÜRETİM YAPILACAK
Fabrikanın, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi için gerekli bazı ekipmanları üretmesi planlanıyor.
Üretilmesi beklenen ekipmanlar arasında fırlatma rampaları ile güç jeneratörlerini taşıyan ağır hizmet tipi askeri kamyonlar da yer alıyor.
Bu adım, Avrupa’da savunma harcamalarının arttığı bir dönemde otomotiv fabrikalarının yeni kullanım alanlarına yönelmesi açısından dikkat çekici bulunuyor.
FABRİKADA PORSCHE MODELLERİ ÜRETİLİYOR
Osnabrück fabrikasında bugün Porsche’nin Cayman ve Boxster modelleri ile T-Roc Cabriolet üretimi yapılıyor.
Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı tesiste, şirketin Asya rekabeti ve yüksek maliyetler nedeniyle yeniden yapılandırma sürecinden geçtiği belirtiliyor.
Fabrikanın savunma sanayisine yönlendirilmesi, istihdamı koruma stratejilerinden biri olarak değerlendiriliyor.
KARAR 4 EYLÜL’DE GÖRÜŞÜLECEK
Şirketin denetim kurulunun 4 Eylül’de Osnabrück tesisinin geleceğini de içeren planı görüşmesi bekleniyor.
Almanya’daki fabrikalara ilişkin yeniden yapılandırma planı kapsamında bazı tesislerin kapatılması ve on binlerce kişilik istihdam azaltımı da gündemde bulunuyor.
Şirketin Almanya’daki beş fabrikasını kapatma ve 50 bin kişilik istihdam azaltımı planını sürdürdüğü belirtiliyor.
TARİHSEL VE POLİTİK İTİRAZLAR GÜNDEMDE
Osnabrück tesisinin savunma sanayisine dönüştürülmesi yalnızca ekonomik değil, tarihsel ve politik tartışmaları da beraberinde getirdi.
Fabrikanın İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi rejimi için üretim yapmış olması ve yerel halkın protestoları sürecin tartışmalı başlıkları arasında yer alıyor.
Buna rağmen Aşağı Saksonya yönetiminin desteğiyle planın ilerlediği, Katar’ın itirazlarına rağmen görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.
MARKA SONLARDA ORTAYA ÇIKTI
Sürecin merkezindeki otomotiv devinin Volkswagen olduğu belirtildi.
Volkswagen AG’nin Almanya’daki Osnabrück fabrikasının geleceği için İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile yürüttüğü temaslar, şirketin yeniden yapılandırma planının en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.
Volkswagen CEO’su Oliver Blume ise yeniden yapılandırma planından geri adım atılmayacağını açıkladı.