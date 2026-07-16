Dehşete düşüren olay: Sadece yüzünü yıkadı, gözünü yiyen parazit hayatını kabusa çevirdi

“PARAZİT GÖZÜMÜ ADETA YİYİP BİTİRDİ”

Marsden, yaşadığı kabusu "Üç çocuk doğurdum ama doğum bunun yanında rüya gibi kalır. Parazit gözümü ve korneamı adeta yiyip bitirdi. Haftalarca tamamen karanlık bir odada yaşamak zorunda kaldım" ifadeleriyle anlattı. Lens kullananları uyaran kadın, "Yüzünüzü yıkarken, duş alırken ya da yüzerken lenslerinizi mutlaka çıkarın. Sorun kontakt lens değil, onları doğru kullanmamam ve bu riskleri bilmememdi." dedi.