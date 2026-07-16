İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki Emma Marsden, kontakt lenslerini çıkarmadan yüzünü yıkadıktan sonra, nadir görülen bir parazit enfeksiyonuna yakalandı. Doktorlar, korneasına yerleşen parazitin göz dokusunu tahrip ettiğini tespit etti ve kadının sağ gözü dikildi. Marsden, bu enfeksiyon nedeniyle sağ gözündeki görme yetisini tamamen kaybedebilir.
Dehşete düşüren olay: Sadece yüzünü yıkadı, gözünü yiyen parazit hayatını kabusa çevirdi
İngiltere'de yaşayan Emma Marsden lenslerini çıkarmadan yüzünü yıkadıktan sonra çok ender görülen bir parazit enfeksiyonuna yakalandı. Bu sebeple korneasında ağır hasar oluşan kadın, görme yetisini tamamen kaybedebilir.Kaynak: Dış Haberler Servisi
SADECE YÜZÜNÜ YIKADI, SAĞ GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİR!
Eski kişisel antrenör olan ve at ahırını temizlerken çamur ve su dolu bir el arabasına düşen Marsden, ellerini ve yüzünü yıkadı fakat kontak lenslerini akşam saatlerinde çıkardı. Dört gün sonra ise sağ gözünde şiddetli ağrı, batma hissi ve görme kaybı başladı.
Doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede, göz ülseri teşhisi konulan ve damla verilen Marsden'in durumu hızla kötüleşti. Yapılan tetkiklerde kadına, musluk suyunda da bulunabilen Acanthamoeba isimli mikroskobik parazitin neden olduğu Acanthamoeba keratiti teşhisi konuldu. Aynı zamanda, çamurdan bulaşan Fusarium keratiti adı verilen mantar enfeksiyonu da belirlendi.
PARAZİT KORNEASINI DELDİ!
The Sun'ın aktardığına göre, doktorlar, parazitin korneayı delerek gözünde büyük bir hasara neden olduğunu tespit etti. İyileşmeyi desteklemek amacıyla Marsden'in sağ göz kapağı cerrahi müdahaleyle kapatıldı.
“PARAZİT GÖZÜMÜ ADETA YİYİP BİTİRDİ”
Marsden, yaşadığı kabusu "Üç çocuk doğurdum ama doğum bunun yanında rüya gibi kalır. Parazit gözümü ve korneamı adeta yiyip bitirdi. Haftalarca tamamen karanlık bir odada yaşamak zorunda kaldım" ifadeleriyle anlattı. Lens kullananları uyaran kadın, "Yüzünüzü yıkarken, duş alırken ya da yüzerken lenslerinizi mutlaka çıkarın. Sorun kontakt lens değil, onları doğru kullanmamam ve bu riskleri bilmememdi." dedi.
Doktorlar, ilerleyen dönemde kornea nakline ihtiyaç duyacağını fakat enfeksiyon nedeniyle bunun birkaç yıl boyunca yapılamayacağını ifade etti.
ACANTHAMOEBA KERATİTİ NEDİR?
Acanthamoeba keratiti, ciddi bir kornea enfeksiyonudur. En sık olarak kontak lens kullananlarda görülür. Parazit göl, deniz, nehir, havuz, jakuzi, toprak ve musluk suyunda doğal olarak bulunabilir