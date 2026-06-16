Danone, Fenerbahçe sponsoruna dava açtı

Bu son gelişme, ABD iştiraki White Plains'te (New York) bulunan Danone ile yine New York merkezli Chobani arasında 2016 yılından bu yana yaşanan en az dördüncü büyük hukuki anlaşmazlık olarak kayıtlara geçti. Yakın zamanda Chobani de, Danone'nin soğuk kahve ambalajlarında kendi tasarım ve sloganlarını ("Bright & Mellow") kopyaladığı gerekçesiyle açtığı bir başka davanın düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu.