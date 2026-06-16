Dünyanın en büyük yoğurt üreticilerinden Paris merkezli Danone ile New York merkezli Chobani arasındaki kıyasıya rekabet, bir kez daha adliye koridorlarına taşındı. Danone, rakibi Chobani'yi yüksek proteinli yoğurt pazarında tüketicileri yanıltmakla ve ürün etiketlerindeki protein oranlarını gerçeğe aykırı şekilde şişirmekle suçlayarak yasal süreç başlattı.
Danone, Fenerbahçe sponsoruna dava açtı
Danone, Fenerbahçe'nin sponsoru Chobani'ye yüksek protein yoğunluğu gerekçesiyle dava açtı.Gülsüm Hülya Sundu
Reuters'ın haberine göre; Pazartesi günü Manhattan federal mahkemesine sunulan şikayet dilekçesinin merkezinde, Chobani'nin "Chobani 20G Protein" adıyla piyasaya sürdüğü çok porsiyonlu yoğurt ürünü yer alıyor.
Danone, yüksek protein yoğunluğuna sahip süt ürünleri geliştirmenin hem maliyetli hem de zor bir mühendislik süreci olduğuna dikkat çekerek, rakibinin pratik ama yanıltıcı bir yola başvurduğunu iddia ediyor.
Suçlamalara göre Chobani, yoğurdun gerçek protein yoğunluğunu artırmak yerine sadece kutudaki porsiyon boyutunu büyüterek içindeki toplam protein miktarını 20 grammış gibi gösteriyor. Danone, eğer ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) standart porsiyon kuralları baz alınsaydı, bu ürünün porsiyon başına 18 gramdan daha az protein içereceğinin altını çiziyor.
Danone cephesi, Chobani'nin bu yanıltıcı hamleyle doğrudan kendi amiral gemisi olan ve standart porsiyonda (5,3 ons) net 20 gram protein sunan "Oikos Pro" ürününü hedef aldığını belirtiyor. Şikayet dilekçesinde yer alan şu ifadeler ise oldukça çarpıcı:
"Tüketiciler gerçeği bilseydi, Chobani ürününü seçmek yerine gerçek bir ultra yüksek protein seçeneği için Oikos Pro'yu ya da daha uygun fiyatlı alternatifler için porsiyon başına 15-18 gram protein sunan Oikos Triple Zero'yu tercih ederdi."
Haksız rekabete uğradığını savunan Danone, Chobani'den hem tazminat talep ediyor hem de ürün etiketlerinin acilen değiştirilmesini istiyor.
Bu son gelişme, ABD iştiraki White Plains'te (New York) bulunan Danone ile yine New York merkezli Chobani arasında 2016 yılından bu yana yaşanan en az dördüncü büyük hukuki anlaşmazlık olarak kayıtlara geçti. Yakın zamanda Chobani de, Danone'nin soğuk kahve ambalajlarında kendi tasarım ve sloganlarını ("Bright & Mellow") kopyaladığı gerekçesiyle açtığı bir başka davanın düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu.
Hakkında tüketiciyi yanıltma davası açılan Chobani markası, son dönemde Türkiye'de de spor dünyasındaki tarihi yatırımıyla adından sıkça söz ettiriyor. Markanın kurucusu ve CEO'su Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'nın yürüttüğü vizyon doğrultusunda Chobani, Fenerbahçe Spor Kulübü ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık dev bir stadyum isim sponsorluğu anlaşmasına imza atmıştı.
Sarı-lacivertli kulübün kasasına her sezon 10 milyon avro koyacak olan bu dev anlaşmanın imza ve duyuru sürecinde Hamdi Ulukaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirmişti.