Trafik cezası ödeme emirlerinin iptali için yargıya başvuran sürücüleri yakından ilgilendiren kritik bir karar çıktı. Danıştay 8. Dairesi, bu tür davaların kaybedilmesi halinde vatandaşa yansıtılacak avukatlık vekalet ücretinin, ceza tutarı ne kadar düşük olursa olsun Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki sabit idare mahkemesi ücreti üzerinden tahsil edilmesi gerektiğine hükmetti.
Danıştay noktayı koydu: 2 bin lira ceza yedi, 30 bin lira ödedi
Danıştay 8. Dairesi, trafik cezası ödeme emirlerine karşı açılan iptal davalarında emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, davanın kaybedilmesi durumunda idareye ödenecek avukatlık ve vekalet ücretinin ceza miktarına göre değil, maktu (sabit) tarife üzerinden hesaplanmasına hükmetti.Kaynak: Haber Merkezi
2026 yılı güncel verilerine göre idare mahkemelerindeki maktu vekalet ücreti; duruşmasız davalarda 30 bin TL, duruşmalı davalarda ise 40 bin TL olarak uygulanıyor. Bu emsal kararla birlikte, düşük bedelli trafik cezalarına karşı açtığı davayı kaybeden vatandaşlar, ceza tutarının katbekat üzerinde bir avukatlık ücreti faturasıyla karşı karşıya kalacak.
Örneğin, 5 bin liralık bir cezaya yönelik ödeme emrinin iptali davasını kaybeden bir sürücü, karşı tarafa ceza tutarı kadar değil, duruma göre 30 bin ya da 40 bin lira vekalet ücreti ödemek zorunda kalacak.
Büyük bir mali yük getirebilecek bu hukuki sürecin fitili, Trabzon İdare Mahkemesi’nde görülen bir dava ile ateşlendi. Trabzon'da bir sürücüye kesilen 2 bin 167 Türk lirası tutarındaki trafik cezasına ilişkin ödeme emri gönderildi. Sürücü, gönderilen bu ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek iptal davası açtı.
Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre yerel mahkeme, 2025 yılındaki yargılama sonucunda işlemi kısmen iptal etti. Mahkeme, vekalet ücretini belirlerken mevzuattaki "hükmedilen ücret, kabul veya reddedilen miktarı aşamaz" kuralını baz alarak davacı sürücünün idareye 2 bin 492 lira vekalet ücreti ödemesine hükmetti.
Danıştay Başsavcılığı’nın yerel mahkeme kararını kanun yararına temyiz etmesi üzerine dosya Danıştay 8. Dairesi tarafından incelendi. Yüksek mahkeme, vekalet ücretinin hatalı ve eksik hesaplandığını belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.
Danıştay 8. Dairesi, gerekçeli kararında trafik cezası ödeme emirlerinin doğrudan birer "idari işlem" niteliği taşıdığının altını çizdi. Yüksek mahkemenin karar metninde şu değerlendirmelere yer verildi:
"Somut uyuşmazlıkta davaya konu edilen ödeme emri bir idari işlemdir. Mahkemece ödeme emri ile birlikte ödenen meblağın iadesine hükmedilmiş olması da dava konusunu tazminat işlemine dönüştürmeyecektir. Uyuşmazlık bir idari işlemin iptalinden kaynaklandığı için tarifenin maktu vekalet ücretini düzenleyen kısmı uygulanmalıdır. Nisbi vekalet ücretinin üst sınırını ilgilendiren hükmün tatbik edilmesi suretiyle belirlenen vekalet ücretinde hukuka uyarlık bulunmamıştır."