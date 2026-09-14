Danimarkalı banka rakam verdi: Altının ne zaman yükseleceğini söyledi

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Altın, geçen hafta cuma günü ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan çekirdek enflasyon verisinin ardından, bugün de ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon ve tahvil getirilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla baskı altında kaldı" diye konuştu.