Danimarka kamu yayıncısı DR tarafından yayımlanan haber, ABD ile Danimarka arasında yaşanan “Grönland krizi”ne ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Haberde, Danimarka hükümetinin ABD’nin olası bir ilhak girişimine karşı askeri senaryolar üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

12 farklı üst düzey kaynağa dayandırılan bilgilere göre, Danimarka yönetimi 2024’ün sonlarından itibaren Grönland’a yönelik olası bir askeri müdahale ihtimaline karşı hazırlıklarını artırdı.

PİSTLERİ KULLANILAMAZ HALE GETİRME PLANI

Haberde yer alan iddialara göre, Danimarka askerleri 2026 yılı başında Grönland’a sevk edilirken yanlarında olağan dışı ekipmanlar da taşıdı. Nuuk ve Kangerlussuaq’taki hava pistlerinin, olası bir askeri müdahale durumunda kullanılmasını engellemek amacıyla patlayıcılarla imha edilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Ayrıca olası bir çatışma ihtimaline karşı kan stoklarının hazırlandığı ve askeri birliklerin uzun süre yüksek alarm durumunda tutulduğu ifade edildi.

AVRUPA’DAN DESTEK İDDİASI

Haberde, Danimarka’nın süreçte Avrupa ülkeleriyle temas kurduğu ve özellikle Fransa’nın askeri destek sözü verdiği aktarıldı. Fransız alp birliklerinin bölgeye sevk edildiği ve Kuzey Atlantik’te deniz ve hava unsurlarının hazır tutulduğu iddialar arasında yer aldı.

Kamuoyuna "Arktik Dayanıklılık" (Arctic Endurance) adıyla sunulan askeri tatbikatın gerçek bir savunma hattı kurma çabası olduğu anlaşıldı. Danimarka'nın F-35 savaş uçakları Grönland’a indirildi.

Danimarka savunma kaynakları, stratejilerinin "ABD’nin adayı ele geçirmek için açıkça düşmanca bir eylemde bulunmak zorunda kalmasını sağlamak" olduğunu belirtti.

Üst düzey bir savunma yetkilisi: "Maliyet yükseltilmeliydi. ABD, Grönland'ı almak istiyorsa bunu müttefiki olan askerlere karşı silah kullanarak, yani bir savaş başlatarak yapmak zorunda kalmalıydı. 1940’taki Nazi işgalinde direnmeme kararı alınmıştı, ancak bu kez tam tersi bir strateji izlendi, askerlere ateş açma ve direnme emri verildi" diyerek durumu özetledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta yaptığı açıklamada Grönland’a yönelik askeri güç kullanma niyetinde olmadığını ifade etse de, Danimarka ve Avrupa başkentlerinde tedirginliğin sürdüğü belirtildi.