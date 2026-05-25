Yükselen maliyetler damacana su fiyatlarına da yansıdı. Yılın başından bu yana 19 litrelik damacana suyun fiyatında yüzde 34'ü bulan artışlar yaşanırken, belirli markalarda bir damacananın bedeli 210 TL'ye kadar çıktı. Haziranda yeni zam beklentisi gündemdeyken, 4 kişilik bir ailenin aylık su gideri ortalama bin 680 TL’ye çıktı.
Damacana suya yeni zam kapıda
Damacana su, haziranda yapılacak yeni zamla cep yakmaya devam edecek. Sektör temsilcileri haziran ayı için 30 TL’lik yeni bir zam hazırlığına işaret etti.
Sektör temsilcileri, haziranda damacana başına yaklaşık 30 TL zam beklendiğini kaydetti.Artan maliyetler ve zamlar, ambalajlı su fiyatlarına da yansıdı. Yılbaşından bu yana 19 litrelik damacana suda ortalama zam 60 TL'ye yaklaşırken, artış oranı yüzde 34 seviyesine ulaştı.
İstanbul dışından gelen damacana sular ocakta 180 TL'den satılırken, mayısta 210 TL'ye çıktı. İstanbul'daki memba sularında ise fiyat 110 TL'den 130 TL oldu.
Ayda ortalama 8 damacana tüketen 4 kişilik bir hanenin su için ayırması gereken bütçe bin 680 TL'ye ulaştı.
Nefes'te yer alan habere göre, damacana suyun fabrika çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşan fiyatı arasındaki fark gözlerden kaçmadı.
Fabrikadan ortalama 45 - 55 TL'ye çıkan 19 litrelik damacana, tüketiciye ulaşana kadar en az 175 TL zamlanıyor. İnternet siparişlerinde ise fiyatın 660 TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.
İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, haziran ayında damacana suya ortalama 30 TL zam beklediklerini duyurdu.
Akkaya, akaryakıt, işçilik, kira, elektrik ve nakliye maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını dile getirdi.
Artan fiyatlar nedeniyle yurttaşların musluk suyu ve arıtma cihazlarına yöneldiği belirtilirken, 5 litrelik pet şişe suların da şubattan bu yana 26 TL'den 36 TL'ye yükseldiği kaydedildi.