Damacana suya yeni zam kapıda

Yükselen maliyetler damacana su fiyatlarına da yansıdı. Yılın başından bu yana 19 litrelik damacana suyun fiyatında yüzde 34'ü bulan artışlar yaşanırken, belirli markalarda bir damacananın bedeli 210 TL'ye kadar çıktı. Haziranda yeni zam beklentisi gündemdeyken, 4 kişilik bir ailenin aylık su gideri ortalama bin 680 TL’ye çıktı.