Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk’a 24, yaş günü için sette kutlama yapıldı.
Ceren Ayruk kutlama sonrası bir paylaşımda bulundu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk’a 24, yaş günü için sette kutlama yapıldı.
Ceren Ayruk kutlama sonrası bir paylaşımda bulundu.
Ceren Ayruk, 17 yaşında rol aldığı Leyla karakteriyle ve kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiriyor.
1,4 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, doğum gününde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.
Bir oyuncu olarak bana verilen her rolün hakkını vermek, küçük Ceren’in hayalini yaşatmak demek benim için.
Bu yıl, yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını hissettiğim, şansıma ve potansiyelime yürekten inandığım çok özel bir dönüm noktası oldu. Bunun için şükürler olsun.
Her yeni yaşımızda kadınlar olarak görünür olmaktan, hata yapmaktan var olmaktan ve başarmaktan korkmayıp, üretmeye ve parlamaya devam edeceğiz"
Ünlü oyuncuya sevenlerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
İşte o yorumlar:
- Doğum günün kutlu olsun meleğim- İyi ki doğdun güzellik- Yeni yaşında her şey gönlünce olsun.