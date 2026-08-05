Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması

Bir oyuncu olarak bana verilen her rolün hakkını vermek, küçük Ceren’in hayalini yaşatmak demek benim için.

Bu yıl, yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını hissettiğim, şansıma ve potansiyelime yürekten inandığım çok özel bir dönüm noktası oldu. Bunun için şükürler olsun.