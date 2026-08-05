Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17’nin Leyla’sı Ceren Ayruk, 24. yaş gününü set ekibiyle birlikte kutladı. Instagram hesabından doğum günü karelerini paylaşan güzel oyuncu, yaptığı anlamlı açıklamalarla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması - Resim: 1

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk’a 24, yaş günü için sette kutlama yapıldı.

Ceren Ayruk kutlama sonrası bir paylaşımda bulundu.

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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması - Resim: 2

Ceren Ayruk, 17 yaşında rol aldığı Leyla karakteriyle ve kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiriyor.

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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması - Resim: 3

1,4 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, doğum gününde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.

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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması - Resim: 4
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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması - Resim: 5

Bir oyuncu olarak bana verilen her rolün hakkını vermek, küçük Ceren’in hayalini yaşatmak demek benim için.
Bu yıl, yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını hissettiğim, şansıma ve potansiyelime yürekten inandığım çok özel bir dönüm noktası oldu. Bunun için şükürler olsun.

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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması - Resim: 6

Her yeni yaşımızda kadınlar olarak görünür olmaktan, hata yapmaktan var olmaktan ve başarmaktan korkmayıp, üretmeye ve parlamaya devam edeceğiz"

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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk 24 yaşında: Sette sürpriz doğum günü kutlaması - Resim: 7

Ünlü oyuncuya sevenlerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İşte o yorumlar:

- Doğum günün kutlu olsun meleğim- İyi ki doğdun güzellik- Yeni yaşında her şey gönlünce olsun.

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