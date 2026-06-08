Dizi, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı.
Daha 17 fırtınası: İkinci bölümle reyting zirvesine yerleşti
Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17, ekran macerasındaki yükselişini ikinci haftasında da sürdürdü. Bodrum'un eşsiz atmosferinde çekilen yapım, yayınlanan ikinci bölümüyle hem izleyicilerin ilgisini çekti hem de reyting listelerinde zirveye yerleşti.Derleyen: Cemile Kurel
İkinci bölümde Aras (Çağan Efe Ak) ile Leyla (Ceren Ayruk) arasında giderek güçlenen duygusal yakınlaşma, hikâyeye romantik bir hava kattı. Öte yandan Aras'ın, Teoman'la (Ata Yaşat) arasında bir kardeşlik bağı olup olmadığını araştırmaya başlaması, olayların seyrini değiştiren önemli gelişmelerden biri oldu.
Bölümün dikkat çeken sürprizlerinden biri ise Şebnem'in (Nesrin Cavadzade), eşi Hakan'ın (Armağan Oğuz) Nuray (Dilara Aksüyek) ile yaşadığı ilişkiyi öğrenmesi oldu.
Gerilim ve gizemin dozunun yükseldiği bölümde Teoman'ın kazadan haberdar olması dengeleri altüst etti. Hakan'ın, Aras'a ait kolyeyi oğlu Teoman'ın boynunda görmesiyle yaşadığı öfke patlaması ise ilerleyen bölümlerde yaşanacak büyük hesaplaşmaların sinyalini verdi.
Final sahnesi ise izleyicileri merak içinde bıraktı. Teoman'ın gizemli mesajlarla Aras'ı buluşmaya çağırması ve karşısına çıktığında ona "Abi" diye seslenmesi, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu. Bu karşılaşmanın bir oyun mu yoksa büyük gerçeğin ortaya çıkışı mı olduğu sorusu, dizinin takipçilerini yeni bölüme kilitledi.
Aşk, ihanet, sırlar ve gerilim ekseninde ilerleyen hikâyesiyle dikkat çeken Daha 17, Tüm Kişiler kategorisinde 5,74 reyting ve yüzde 20,08 izlenme payı elde etti. 20+ABC1 kategorisinde ise 5,13 reyting ve yüzde 18,21 izlenme payıyla zirvede yer aldı. Televizyon başarısını dijital platformlara da taşıyan dizi, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, yorumlar ve sahne editleriyle pazar akşamının en çok konuşulan yapımları arasında gösterildi.
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.
Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümleriyle her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.