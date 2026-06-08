Daha 17 fırtınası: İkinci bölümle reyting zirvesine yerleşti

Aşk, ihanet, sırlar ve gerilim ekseninde ilerleyen hikâyesiyle dikkat çeken Daha 17, Tüm Kişiler kategorisinde 5,74 reyting ve yüzde 20,08 izlenme payı elde etti. 20+ABC1 kategorisinde ise 5,13 reyting ve yüzde 18,21 izlenme payıyla zirvede yer aldı. Televizyon başarısını dijital platformlara da taşıyan dizi, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, yorumlar ve sahne editleriyle pazar akşamının en çok konuşulan yapımları arasında gösterildi.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümleriyle her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.