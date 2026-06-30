Şırnak Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda bulunan 2 bin 900 rakımlı Çalyan Gölü'nde kano yapan doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.
Dağların ortasındaki gizli göl: Yaylada kürek sesleri
Hafta sonu rotasını Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası’ndaki Çalyan Gölü’ne çeviren doğaseverler, bölgenin büyüleyici doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla kano etkinliği düzenledi.Kaynak: DHA
Şırnak'ta faaliyet gösteren Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü üyeleri, hafta sonu etkinliğini Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda yer alan Çalyan Gölü'nde gerçekleştirdi.
Yaklaşık 2 bin 900 rakımda bulunan gölde kano yapan doğaseverler, yüksek rakımın serin havası ve doğa manzarası eşliğinde kürek çekti.
Katılımcılar, kano yapmanın yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatı buldu. Fotoğraf tutkunları, kampçılar ve doğa yürüyüşü meraklılarının da ilgi gösterdiği Çalyan Gölü, Güneydoğu Anadolu'nun önemli doğa turizmi rotalarından biri olurken; etkinlik sonunda kulüp üyeleri, doğaya çöp bırakılmaması çağrısında bulundu.