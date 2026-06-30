Dağların ortasındaki gizli göl: Yaylada kürek sesleri

Katılımcılar, kano yapmanın yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatı buldu. Fotoğraf tutkunları, kampçılar ve doğa yürüyüşü meraklılarının da ilgi gösterdiği Çalyan Gölü, Güneydoğu Anadolu'nun önemli doğa turizmi rotalarından biri olurken; etkinlik sonunda kulüp üyeleri, doğaya çöp bırakılmaması çağrısında bulundu.