Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor

Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor

Çorum’da arkadaşı ile birlikte yasa dışı yollarla define aramak için mağaraya giren adam sırra kadem bastı. Arkadaşının geri dönmemesi üzerine başlatılan operasyonda ekipler mağaraya geldiklerinde şok oldular. Ekipler kayıp İ.A’yı bulabilmek dehliz dehliz arıyorlar.

Kaynak: İHA
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Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor - Resim: 1

Çorum'da bir şahıs, arkadaşlarıyla birlikte define bulmak için girdiği mağarada sıkışarak mahsur kaldı. Ekipler tarafından arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

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Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor - Resim: 2

Çorum'un Merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında jandarma karakoluna müracaat eden S.Ş. isimli şahıs, define aramak için girdikleri mağarada bir arkadaşlarının sıkıştığını söyledi.

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Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor - Resim: 3
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Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor - Resim: 4

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, mağarada sıkıştığı değerlendirilen İ.A. isimli şahsa henüz ulaşılamadı.

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Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor - Resim: 5

Öte yandan, AFAD ekipleri tarafından mağara içerisinde kamerayla özel yılan kamerayla yaklaşık 25 metre ilerlendiği, ancak şahsa ait herhangi bir ize ulaşılamadığı öğrenildi.

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Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor - Resim: 6

AFAD ekipleri tarafından mağara içerisine oksijen desteği sağlanıyor. İskilip ilçesinde bulunan bir madende çalışan ekiplerden destek istendiği ve bölgeye Kastamonu ve Sivas'tan da AFAD ekipleri sevk edildiği belirtildi.

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Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor - Resim: 7
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Dağ yarıldı sanki içine aldı denilen haber: Defineci mağarada dehliz dehliz aranıyor - Resim: 8
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