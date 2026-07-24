İspanya Milli Takımı’nın ve Real Madrid’in yıldız futbolcusu Marc Cucurella, futbolseverlerin yıllardır merak ettiği kıvırcık saçlarının ardındaki hikayeyi ilk kez tüm açıklığıyla anlattı.
Cucurella'nın saçlarının hikayesi ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı"
Dünya Kupası şampiyonu İspanya’nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella’nın yıllardır hiç toplamadığı kıvırcık saçlarının ardındaki duygusal neden ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Saçlarını oğlu için hiç kesmiyor
60 milyon euro piyasa değerine sahip yıldız futbolcu, otizmli oğlu Mateo’nun kendisini sahada kolayca tanıyabilmesi için saçlarını uzun ve dağınık bıraktığını söyledi.
Cucurella, “Beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diye saçlarımı kesmiyorum. Bu, maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor.” ifadelerini kullandı.
Yıllardır imzası haline gelen saç stilinin aslında oğluyla arasındaki bağı güçlendiren duygusal bir tercih olduğu öğrenildi.
“Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı”
Dünya Kupası şampiyonu futbolcu, sahip olduğu şöhret ve servetin hiçbir anlam ifade etmediğini belirterek en büyük dileğini şu sözlerle anlattı:
“Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı.”
Bu sözler, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Aile olarak zorlu bir süreç yaşadılar
Cucurella ve eşi Claudia Rodriguez, Amazon Prime’da yayımlanan belgeselde oğulları Mateo’nun otizm tanısı aldıktan sonra yaşadıkları zorlu günleri gözyaşları içinde anlattı.
Rodriguez, oğullarının gelişimindeki farklılıkları erken fark ettiklerini belirterek, “Mateo’yu okula bırakmak için her gün birlikte giderdik. O sırada Rio’ya hamileydim. Her gün ağlayarak geri dönerdik.” dedi.
Cucurella ise bu süreci, “Çocuğunuzun otistik olduğunu öğrenince buna hazır olmadığınızı anlıyorsunuz. Çok şey öğrenmek zorunda kaldık.” sözleriyle özetledi.
Üç çocuk babası
2018 yılında tanışan Marc Cucurella ile Claudia Rodriguez çiftinin Mateo, Rio ve Bella adında üç çocuğu bulunuyor.
Espanyol altyapısında futbola başlayan 28 yaşındaki İspanyol futbolcu, kariyerinde Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formalarını giydikten sonra bu yaz 55 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer oldu.
Bugün 60 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan yıldız futbolcu, başarılarının yanı sıra oğluna olan sevgisiyle de gündem oldu.