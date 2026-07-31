Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, en büyük oğlu Cristiano Jr.’ın annesinin kimliğiyle ilgili yıllardır süregelen merak ve spekülasyonlara son noktayı koydu.
Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı
Cristiano Ronaldo, yıllardır merak edilen oğlu Cristiano Jr.'ın annesiyle ilgili sessizliğini bozdu.Kaynak: Diğer
Kamoyunun ve medyanın bu konudaki yoğun baskısına değinen yıldız futbolcu, özel hayatının gizliliğine vurgu yaparak dünyaya bir açıklama borcu olmadığını belirtti.
"GERÇEĞİ YALNIZCA OĞLU ÖĞRENECEK"
Süreçle ilgili net duruşunu sergileyen Ronaldo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar sürekli oğlum Cristiano Jr.’ın annesinin kim olduğunu açıklamamı istiyor ama ben dünyaya herhangi bir açıklama yapmak zorunda değilim."
"Büyüdüğünde ona gerçeği anlatacağım, çünkü bunu bilmeye hakkı var."
Ronaldo'nun ilk çocuğu 17 Haziran 2010'da ABD'de anlaşma gereği adını açıklamadığı bir anne tarafından dünyaya gelmiştir ve Ronaldo çocuğun tam velayetine sahip olduğunu belirtmiştir.
Doğan çocuğa kendi adını vermiştir. Oğlu Cristiano Jr, Portekiz U-15 milli takımının oyuncusudur.8 Haziran 2017'de ABD'de bir taşıyıcı anneden ikiz çocukları olmuştur.
2016'dan beri Arjantinli İspanyol model ve influencer Georgina Rodríguez ile birliktedir. Ronaldo'nun Rodriguez'den olan ilk çocuğu 12 Kasım 2017'de doğmuştur. İkili, 11 Ağustos 2025'te nişanlanmışlardır.
Ronaldo, 28 Ekim 2021 tarihinde Instagram'dan yaptığı paylaşımda Georgina Rodriguez'in ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı. 2022'de ikizlerden erkek olanı doğum sırasında öldü ancak kız olanı dünyaya gelmiştir. Çift, şu anda 5 çocukları ile birlikte Suudi Arabistan'da yaşamaktadır.