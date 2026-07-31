Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı

Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı

Cristiano Ronaldo, yıllardır merak edilen oğlu Cristiano Jr.'ın annesiyle ilgili sessizliğini bozdu.

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 1

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, en büyük oğlu Cristiano Jr.’ın annesinin kimliğiyle ilgili yıllardır süregelen merak ve spekülasyonlara son noktayı koydu.

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 2

Kamoyunun ve medyanın bu konudaki yoğun baskısına değinen yıldız futbolcu, özel hayatının gizliliğine vurgu yaparak dünyaya bir açıklama borcu olmadığını belirtti.

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 3

"GERÇEĞİ YALNIZCA OĞLU ÖĞRENECEK"

Süreçle ilgili net duruşunu sergileyen Ronaldo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 4

"İnsanlar sürekli oğlum Cristiano Jr.’ın annesinin kim olduğunu açıklamamı istiyor ama ben dünyaya herhangi bir açıklama yapmak zorunda değilim."

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 5

"Büyüdüğünde ona gerçeği anlatacağım, çünkü bunu bilmeye hakkı var."

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 6

Ronaldo'nun ilk çocuğu 17 Haziran 2010'da ABD'de anlaşma gereği adını açıklamadığı bir anne tarafından dünyaya gelmiştir ve Ronaldo çocuğun tam velayetine sahip olduğunu belirtmiştir.

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 7

Doğan çocuğa kendi adını vermiştir. Oğlu Cristiano Jr, Portekiz U-15 milli takımının oyuncusudur.8 Haziran 2017'de ABD'de bir taşıyıcı anneden ikiz çocukları olmuştur.

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 8

2016'dan beri Arjantinli İspanyol model ve influencer Georgina Rodríguez ile birliktedir. Ronaldo'nun Rodriguez'den olan ilk çocuğu 12 Kasım 2017'de doğmuştur. İkili, 11 Ağustos 2025'te nişanlanmışlardır.

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Cristiano Ronaldo'nun oğlunun annesi kim? İlk kez açıkladı - Resim: 9

Ronaldo, 28 Ekim 2021 tarihinde Instagram'dan yaptığı paylaşımda Georgina Rodriguez'in ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı. 2022'de ikizlerden erkek olanı doğum sırasında öldü ancak kız olanı dünyaya gelmiştir. Çift, şu anda 5 çocukları ile birlikte Suudi Arabistan'da yaşamaktadır.

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