Çorum'a bayram erken geldi: Şehri Süper Lig coşkusu sardı

Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi şehirde bayram havası oluşturdu.
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Çorum temsilcisi, kentte binlerce taraftarı sokağa döktü.
ŞEHİR KIRMIZI SİYAHA BÜRÜNDÜ
Karşılaşmanın ardından Çorum’da cadde ve sokaklar taraftarlarla doldu.
Araç konvoyları oluşturan taraftarlar şehir turu atarken kent meydanında büyük kutlamalar yapıldı.
Meşaleler, tezahüratlar ve halaylarla gece boyunca süren kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Tüm şehri saran kutlama coşkusu havadan da görüntülendi.
Cadde ve meydanlardaki yoğunluk ile taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.
TARAFTARLARDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR
Kutlamalara katılan taraftarlardan Sultan Kurman, “Çorumluyum, muhteşemiz. Süper Lig’e çıktığımız için muhteşem duygular hissediyorum. Helal olsun diyorum zafer bizimdir” dedi.
Hatice Doymaz ise, “Şu an kutlama için buradayız. Bunu hak ediyorduk. Çok bekledik, şampiyon Çorum” ifadelerini kullandı.
Ailesiyle birlikte kutlamalara katılan Ali Ertun Kadinler de, “Takımımız şampiyon oldu. Çok mutluyuz. Hep beraber eğleniyoruz. Süper Lig’e çıkmasını bekliyorduk” şeklinde konuştu.