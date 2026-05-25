25 Mayıs 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Çorum'a bayram erken geldi: Şehri Süper Lig coşkusu sardı

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın tarihi başarısı kentte büyük coşkuyla kutlandı.

Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi şehirde bayram havası oluşturdu.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Çorum temsilcisi, kentte binlerce taraftarı sokağa döktü.

ŞEHİR KIRMIZI SİYAHA BÜRÜNDÜ

Karşılaşmanın ardından Çorum’da cadde ve sokaklar taraftarlarla doldu.

Araç konvoyları oluşturan taraftarlar şehir turu atarken kent meydanında büyük kutlamalar yapıldı.

Meşaleler, tezahüratlar ve halaylarla gece boyunca süren kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm şehri saran kutlama coşkusu havadan da görüntülendi.

Cadde ve meydanlardaki yoğunluk ile taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Kutlamalara katılan taraftarlardan Sultan Kurman, “Çorumluyum, muhteşemiz. Süper Lig’e çıktığımız için muhteşem duygular hissediyorum. Helal olsun diyorum zafer bizimdir” dedi.

Hatice Doymaz ise, “Şu an kutlama için buradayız. Bunu hak ediyorduk. Çok bekledik, şampiyon Çorum” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte kutlamalara katılan Ali Ertun Kadinler de, “Takımımız şampiyon oldu. Çok mutluyuz. Hep beraber eğleniyoruz. Süper Lig’e çıkmasını bekliyorduk” şeklinde konuştu.

