Deniz ürünleri endüstrisinde çoğu zaman doğrudan çöpe giden ve atık olarak görülen deniz kestanesi kabukları, tıp dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Yürütülen son araştırmalar, bu kabukların protez ve tıbbi implantlarda ezber bozan bir kaynağa dönüşebileceğini kanıtladı.
Çöpe giden deniz kestaneleri tıbba umut oldu: Yeni nesil implant dönemi çok yakında
Deniz ürünleri endüstrisinin çöpe giden atığı deniz kestaneleri, tıp dünyasında devrim yaratıyor. Bilim insanları, bu kabuklardan insan kemiğiyle birebir uyumlu implant malzemesi üretti. Hem ucuz hem çevre dostu bu yeni yöntem, implant fiyatlarını da düşürecek.Kaynak: Diğer
Bu yenilikçi keşif tek bir merkeze ait değil. İran'da Basra Körfezi kıyılarından toplanan kestaneler üzerinde çalışan araştırmacılar ile Meksika'daki Baja California Özerk Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ortak bir başarıya imza atarak kabuklardaki potansiyeli açığa çıkardı.
Yapılan çalışmalarda, deniz kestanesinin kabuk ve dikenlerinden "hidroksiapatit" adı verilen yüksek saflıkta bir madde elde edildi. Bu madde, insan kemiğinin ana yapı taşlarından biri. Doğal yapısı sayesinde gelecekte kemik greftleri ve diş implantlarının üretiminde en güvenilir malzemelerden biri olması bekleniyor.
Deniz kestanesinden elde edilen bu özel madde, insan kemiğindeki minerallerle birebir benzerlik taşıyor. Bu sayede üretilecek implantların vücut tarafından yabancı bir madde olarak algılanmayıp çok daha kolay kabul edileceği ve kemik dokusunun iyileşme sürecini hızlandıracağı öngörülüyor.
Günümüzde kullanılan sentetik ve yapay implant alternatifleri oldukça yüksek maliyetli. Deniz kestanelerinin doğal ve atık kaynaklardan elde edilmesi, medikal sektöründe hem üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürecek hem de doğaya yük olmayan çevre dostu bir üretim modeli sunacak.
Deniz kestanesi kaynaklı bu biyomalzemeler henüz eczanelerde veya hastanelerde ticari olarak kullanılmıyor; çalışmalar şu an İran, Meksika ve Çin'deki laboratuvarlarda test aşamasında. Ancak bilim insanları, çok yakın bir gelecekte ortopediden diş hekimliğine kadar tüm kemik tedavilerinde bu yöntemin standart hale geleceğini belirtiyor.