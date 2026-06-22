Çöpe giden deniz kestaneleri tıbba umut oldu: Yeni nesil implant dönemi çok yakında

Deniz kestanesi kaynaklı bu biyomalzemeler henüz eczanelerde veya hastanelerde ticari olarak kullanılmıyor; çalışmalar şu an İran, Meksika ve Çin'deki laboratuvarlarda test aşamasında. Ancak bilim insanları, çok yakın bir gelecekte ortopediden diş hekimliğine kadar tüm kemik tedavilerinde bu yöntemin standart hale geleceğini belirtiyor.