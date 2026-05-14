Yurt genelinde günlerdir süren şiddetli yağışlar, Sivas'ta da etkili oldu.
Çobanların zorlu mesaisi: Sivas'ta meralar göle döndü
Sivas’ta etkili olan yağışlar ile eriyen kar suları meraları su altında bıraktı. Göle dönen arazilerde çobanlar, hayvanlarını otlatabilmek için zorlu mücadele veriyor.
Bazı ilçelerde meralar, çamurla ve suyla kaplandı.
Hafik ve Zara ilçelerinde çobanlar, yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle adeta göle dönen meralarda hayvanlarını güçlükle otlatıyor.
Hafik merkez ve Yarhisar köyü ile Zara'nın Canova köyü mevkisinde meraların çamur ve suyla kaplanması, geçimini hayvancılıkla sağlayan bölge halkı ve çobanlar için çalışma şartlarını zorlaştırdı.
Balçıkla kaplanan arazide sürülerini otlatmaya çalışan çobanlar, hayvanların hareket kabiliyetinin kısıtlanması nedeniyle yoğun çaba sarf ediyor.
Hafik ilçe merkezinden Abdulkerim Aydoğan ise mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirterek, "Bu sene yağış çok oldu. Sabah 07.00'de meraya çıkarıyoruz, akşam 19.00-20.00'ye kadar dağdayız. Hayvanları otlatıyoruz." dedi.
Canova köyünde 10 yıldır hayvancılık yapan ve koyunlarını otlatan Muzaffer Koç ise "Şu anda görünen sular tamamen yağmur ve kar suyu." ifadesini kullandı.