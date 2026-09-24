Yeniçağ Gazetesi
24 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay

Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay

Citroen, C3, C3 Aircross ve Ami modellerinde sunduğu "OUTDOOR" donanım serisiyle ürün gamını yeniledi. Maceracı tasarım detayları, özel renk dokunuşları ve Migoo maskotuyla öne çıkan yeni seri, markanın en üst donanım seviyesi olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 1

Yeni C3 OUTDOOR ve C3 Aircross OUTDOOR versiyonları, ön ve arka tamponlara eklenen keskin hatlı gri alt koruma plakaları sayesinde daha güçlü ve iddialı bir duruşa kavuştu.

1 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 2

Tasarımdaki SUV vurgusunu pekiştiren bu güncellemelerin yanı sıra C3 Aircross modelinde alt bölüme entegre edilen LED sis farları standart donanım listesine dahil edildi.

2 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 3

KIRMIZI DETAYLAR VE "MİGOO" MASKOTU DİKKAT ÇEKİYOR

3 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 4

Yeni serinin dış tasarımında kırmızı renk teması ön plana çıkıyor. Ön ile arka amblemler, C sütunu klipsleri, jant göbekleri ve arka tampon detaylarında tercih edilen kırmızı dokunuşlar, araçlara dinamik bir görünüm kazandırıyor.

4 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 5

Gövdenin yan kısmında OUTDOOR ve Migoo logosunu taşıyan kabartmalı siyah korumalar yer alırken, 17 inçlik özel tasarım alüminyum alaşım jantlar ile lansmana özel "Sequoia Yeşili" renk seçeneği sunuluyor.

5 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 6

KABİN İÇİNDE KONFOR VE SPOR BİR ARADA

6 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 7

İç mekanda Advanced Comfort koltuklar, yatay dikiş desenleri ve sırtlık bölümüne lazerle işlenmiş Migoo maskot figürüyle dikkat çekiyor.

7 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 8

Koltuk dikişlerinden ön kol dayamaya, kapı panellerinden direksiyondaki logoya ve ön yolcu konsolundaki kumaş kaplamaya kadar uzanan özel renkli detaylar kabindeki görsel bütünlüğü sağlıyor.

8 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 9

İç mekandaki en belirgin değişim ise standart olarak sunulan kırmızı renkli emniyet kemerleriyle gerçekleşiyor.

9 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 10

AMİ OUTDOOR İLE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

10 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 11

Markanın şehir içi mikro mobilite modeli Ami de bu özel seriden payını aldı.

11 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 12

Daha önce sadece kapısız "Buggy" versiyonunda bulunan açılır tavan donanımı, Ami OUTDOOR modeliyle birlikte ilk kez kapılı standart bir Ami versiyonunda kullanıcılara sunuldu.

12 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 13
13 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 14
14 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 15
15 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 16
16 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 17
17 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 18
18 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 19
19 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 20
20 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 21
21 22
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay - Resim: 22
22 22
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro