Yeni C3 OUTDOOR ve C3 Aircross OUTDOOR versiyonları, ön ve arka tamponlara eklenen keskin hatlı gri alt koruma plakaları sayesinde daha güçlü ve iddialı bir duruşa kavuştu.
Citroen'den ezber bozan hamle: Yeni seride dikkat çeken detay
Citroen, C3, C3 Aircross ve Ami modellerinde sunduğu "OUTDOOR" donanım serisiyle ürün gamını yeniledi. Maceracı tasarım detayları, özel renk dokunuşları ve Migoo maskotuyla öne çıkan yeni seri, markanın en üst donanım seviyesi olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.Haber Merkezi
Tasarımdaki SUV vurgusunu pekiştiren bu güncellemelerin yanı sıra C3 Aircross modelinde alt bölüme entegre edilen LED sis farları standart donanım listesine dahil edildi.
KIRMIZI DETAYLAR VE "MİGOO" MASKOTU DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni serinin dış tasarımında kırmızı renk teması ön plana çıkıyor. Ön ile arka amblemler, C sütunu klipsleri, jant göbekleri ve arka tampon detaylarında tercih edilen kırmızı dokunuşlar, araçlara dinamik bir görünüm kazandırıyor.
Gövdenin yan kısmında OUTDOOR ve Migoo logosunu taşıyan kabartmalı siyah korumalar yer alırken, 17 inçlik özel tasarım alüminyum alaşım jantlar ile lansmana özel "Sequoia Yeşili" renk seçeneği sunuluyor.
KABİN İÇİNDE KONFOR VE SPOR BİR ARADA
İç mekanda Advanced Comfort koltuklar, yatay dikiş desenleri ve sırtlık bölümüne lazerle işlenmiş Migoo maskot figürüyle dikkat çekiyor.
Koltuk dikişlerinden ön kol dayamaya, kapı panellerinden direksiyondaki logoya ve ön yolcu konsolundaki kumaş kaplamaya kadar uzanan özel renkli detaylar kabindeki görsel bütünlüğü sağlıyor.
İç mekandaki en belirgin değişim ise standart olarak sunulan kırmızı renkli emniyet kemerleriyle gerçekleşiyor.
AMİ OUTDOOR İLE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Markanın şehir içi mikro mobilite modeli Ami de bu özel seriden payını aldı.
Daha önce sadece kapısız "Buggy" versiyonunda bulunan açılır tavan donanımı, Ami OUTDOOR modeliyle birlikte ilk kez kapılı standart bir Ami versiyonunda kullanıcılara sunuldu.