Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Türk sanayi ve denizcilik sektörünün önde gelen grupları, 2026 yılını deniz filolarını genişletme ve modernize etme adına adeta bir yatırım hamlesine dönüştürdü.
Ciner ve Koç’un yarışına Bekmezci de katıldı: 16 adet sipariş etti
2026 yılında Türk denizcilik sektörü tarihi bir hareketlilik yaşıyor. Koç Holding, Ciner Grubu ve Aqmaris, Asyalı tersanelere verdikleri milyar dolarlık gemi siparişleriyle dev filolarını daha da büyütüyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yılın başından itibaren hareketlenen pazarda Türkiye'nin önde gelen holdingleri, Asyalı dev tersanelerle milyar dolarlık gemi yapım anlaşmalarına imza atmayı sürdürüyor.
Sektörde yaşanan bu yoğun sipariş trafiğinde öne çıkan aktörler Koç Holding iştirakleri, Ciner Grubu ve sektöre hızlı bir giriş yapan Aqmaris oldu.
Tekstil kökenli Bekmezci ailesinden Cenk Bekmezci'nin yönetimindeki Aqmaris Ship, adetsel bazda sektörde rekor sayılabilecek bir alıma imza attı.
Geçtiğimiz yıl kurulan şirket, ocak ayında verdiği 4 gemilik ilk siparişin ardından filoya 12 gemi daha ekleme kararı aldı.
Toplam bütçesi 600 milyon dolar civarında olan 16 gemilik bu dev paketin detayları şu şekilde şekillendi:
Wuhu Tersanesi (Çin): Toplam 8 adet dökme yük gemisinin inşasını üstlendi.
Bu gemiler arasında 64 bin 500 DWT'lik, yeni nesil "Dolphin" tasarımına sahip Supramax dökme yük gemileri de yer alıyor.
Nantong Xiangyu (Çin): Kalan 8 adet Ultramax sınıfı dökme yük gemisinin yapımını gerçekleştirecek.
Finansmanı Çinli leasing şirketleri tarafından sağlanan projede, gemilerin tamamının 2029 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.
Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren enerji ve denizcilik şirketleri Aygaz, Ditaş ve Tüpraş, eş zamanlı adımlarla grubun denizcilik filosunu büyütüyor.
Üç şirketin toplam yatırım tutarı 900 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Ocak ayında Güney Koreli HD Hyundai Samho şirketiyle masaya oturan Aygaz, 52 bin ton (93 bin cbm) kapasiteli, LPG ve fuel oil ile çalışabilen çift yakıtlı (Dual Fuel) VLGC sınıfı ilk gemisi için 119 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Nisan ayında aynı firmayla 234 milyon dolar değerinde iki ilave VLGC gemisi için daha anlaşan şirket, Aygaz filosuna katılması beklenen bu üç geminin teslimatlarını 2028 ile 2029 yılları arasında alacak.
Koç ailesine ait RMK Marine tarafından inşa edilen 12.000 DWT kapasiteli "NB129 T. FLORYA" kimyasal tankerini yılın ilk yarısında denize indiren Ditaş, İngiliz Union Maritime şirketinden 50.000 DWT'lik kimyasal tankeri satın alarak "T. Kilyon" adıyla filosuna kattı.
Ditaş ayrıca, Çin'deki Shanhaiguan Tersanesi'nde yapımı süren, egzoz gazı arıtma sistemine sahip 115.000 DWT'lik iki adet LR2 tipi gemiyi 180 milyon dolara bünyesine katmak üzere görüşmelerini son aşamaya getirdi.
Tüpraş, ham petrol taşımacılığındaki lojistik gücünü artırmak amacıyla Güney Kore'de inşa edilecek 4 adet yeni Suezmax tipi tanker siparişi verdi.
Toplam maliyeti 370 milyon doları aşan bu tankerlerin 2029 yılı sonuna kadar filoya katılması öngörülüyor.
Yılın bütçe bazındaki en büyük sipariş hamlesi ise Turgay Ciner liderliğindeki Ciner Shipping tarafından gerçekleştirildi.
Güney Koreli tersane devi HD Hyundai ile kapsamlı bir iş birliğine giden Ciner Grubu, gaz taşıyıcı pazarına güçlü bir giriş yaptı.
Şirket, 90 bin metreküp kapasiteli, çift yakıt sistemine sahip 9 adet büyük amonyak taşıyıcı (VLAC) gemi siparişi verdi.
Toplam bedeli 1 milyar doları (yaklaşık 50 milyar TL) aşan bu dev projenin teslimatlarının Aralık 2029'a kadar tamamlanması hedefleniyor.