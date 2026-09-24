Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi

Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi

Evlerinde ölü bulunan Namık ve Fatma Özcan çiftinin ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay günü annesine ulaşamayan çiftin küçük kızının, ağlayarak annesinin yaklaşık iki hafta önce ayrıldığı iş yerine gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 1

Karaman’da evlerinde ölü bulunan Namık Özcan (53) ile eşi Fatma Özcan’ın (45) ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 2

Olay, Karaman’ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak’taki 11 katlı binanın 3. katında dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 3

Üç çocukları olduğu öğrenilen Namık ve Fatma Özcan çifti, çocuklarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 4

AFAD EKİPLERİ DAİREDE TEMİZLİK BAŞLATTI

Dairede kimyasal madde bulunduğuna ilişkin not tespit edilmesinin ardından AFAD ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerle binaya girdi.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 5

Çiftin cenazelerinin çıkarılmasının ardından ekipler, kimyasal madde şüphesi bulunan dairede temizlik çalışması başlattı.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 6

KÜÇÜK KIZ ANNESİNİ BULMAK İÇİN İŞ YERİNE GİTTİ

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntıda, çiftin küçük kızının olay günü öğle arasında okuldan çıktıktan sonra annesine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 7

Telefonla annesine ulaşamayan çocuk, Fatma Özcan’ın yaklaşık iki hafta öncesine kadar çalıştığı iş yerine gitti.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 8

İş yeri çalışanı İsa İçel, küçük kızın ağlayarak yanlarına geldiğini belirterek, çocuğun karnını doyurduklarını ve yeniden okuluna gönderdiklerini söyledi.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 9

İçel, daha sonra kendilerinin de Fatma Özcan’a ulaşmaya çalıştığını ancak sonuç alamadıklarını, polis ekiplerinin gelmesiyle olaydan haberdar olduklarını anlattı.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 10

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi - Resim: 11
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