Karaman’da evlerinde ölü bulunan Namık Özcan (53) ile eşi Fatma Özcan’ın (45) ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Çiftin ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istedi
Evlerinde ölü bulunan Namık ve Fatma Özcan çiftinin ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay günü annesine ulaşamayan çiftin küçük kızının, ağlayarak annesinin yaklaşık iki hafta önce ayrıldığı iş yerine gittiği öğrenildi.Kaynak: İHA
Olay, Karaman’ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak’taki 11 katlı binanın 3. katında dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Üç çocukları olduğu öğrenilen Namık ve Fatma Özcan çifti, çocuklarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler tarafından ölü bulundu.
AFAD EKİPLERİ DAİREDE TEMİZLİK BAŞLATTI
Dairede kimyasal madde bulunduğuna ilişkin not tespit edilmesinin ardından AFAD ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerle binaya girdi.
Çiftin cenazelerinin çıkarılmasının ardından ekipler, kimyasal madde şüphesi bulunan dairede temizlik çalışması başlattı.
KÜÇÜK KIZ ANNESİNİ BULMAK İÇİN İŞ YERİNE GİTTİ
Olayla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntıda, çiftin küçük kızının olay günü öğle arasında okuldan çıktıktan sonra annesine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.
Telefonla annesine ulaşamayan çocuk, Fatma Özcan’ın yaklaşık iki hafta öncesine kadar çalıştığı iş yerine gitti.
İş yeri çalışanı İsa İçel, küçük kızın ağlayarak yanlarına geldiğini belirterek, çocuğun karnını doyurduklarını ve yeniden okuluna gönderdiklerini söyledi.
İçel, daha sonra kendilerinin de Fatma Özcan’a ulaşmaya çalıştığını ancak sonuç alamadıklarını, polis ekiplerinin gelmesiyle olaydan haberdar olduklarını anlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.