Namibya’nın kuzeyindeki Grootfontein kasabasında bulunan Hoba, gezegenimize çarpan en sağlam uzay taşlarından biri.
Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine
Namibya'da bir tarlada tesadüfen bulunan 60 tonluk Hoba, sıradan bir kayaya benzese de aslında bir hazine. Demir ve nikel ağırlıklı dev kaya koruma altında.Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yeryüzünün bilinen en büyük bütün halindeki göktaşı, bölgenin başlıca turizm merkezleri arasında yer alıyor.
Hoba Miras Alanı rehberi Jonathan'ın aktardığına göre, bu devasa kaya yaklaşık 80 bin yıl önce dünyaya çarptı.
1920 yılında Jacobus Hermanus Brits isimli çiftçi tarafından tarla işlenirken şans eseri keşfedilen gök taşına, yerel dilde "Ben buldum" anlamına gelen Hoba adı verildi.
Kütlenin en ve boyu yaklaşık üçer metre, yüksekliği ise bir metre civarında.
Yarım metrelik kısmı toprak altında. Yaklaşık 60 ton ağırlığındaki bu kütle, üç erkek filin toplam ağırlığına denk geliyor.
Yapılan analizlere göre kütlenin yüzde 80'i demir, yüzde 16'sı nikel ve yüzde 0,76'sı kobalttan oluşuyor.
Ayrıca eser miktarda çinko, lityum, baryum ve karbon barındırırken, içeriğinde hiç altın veya elmas bulundurmuyor.
Göktaşının dikey yerine, su üstünde sektirilen taşlar gibi yatay bir açıyla düşmesi sayesinde parçalanmadığı düşünülüyor.
İçerdiği elementler dolayısıyla her daim sabit bir sıcaklığa sahip olan taşın tam ortasında konuşulduğunda ses yankı yapıyor.
Geçmişte kampçılar tarafından zarar gören dev kaya, yaşanan bu tahribatın ardından çitlerle çevrilerek koruma altına alınmış durumda.