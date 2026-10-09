Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine

Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine

Namibya'da bir tarlada tesadüfen bulunan 60 tonluk Hoba, sıradan bir kayaya benzese de aslında bir hazine. Demir ve nikel ağırlıklı dev kaya koruma altında.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 1

Namibya’nın kuzeyindeki Grootfontein kasabasında bulunan Hoba, gezegenimize çarpan en sağlam uzay taşlarından biri.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 2

Yeryüzünün bilinen en büyük bütün halindeki göktaşı, bölgenin başlıca turizm merkezleri arasında yer alıyor.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 3

Hoba Miras Alanı rehberi Jonathan'ın aktardığına göre, bu devasa kaya yaklaşık 80 bin yıl önce dünyaya çarptı.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 4

1920 yılında Jacobus Hermanus Brits isimli çiftçi tarafından tarla işlenirken şans eseri keşfedilen gök taşına, yerel dilde "Ben buldum" anlamına gelen Hoba adı verildi.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 5

Kütlenin en ve boyu yaklaşık üçer metre, yüksekliği ise bir metre civarında.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 6

Yarım metrelik kısmı toprak altında. Yaklaşık 60 ton ağırlığındaki bu kütle, üç erkek filin toplam ağırlığına denk geliyor.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 7

Yapılan analizlere göre kütlenin yüzde 80'i demir, yüzde 16'sı nikel ve yüzde 0,76'sı kobalttan oluşuyor.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 8

Ayrıca eser miktarda çinko, lityum, baryum ve karbon barındırırken, içeriğinde hiç altın veya elmas bulundurmuyor.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 9

Göktaşının dikey yerine, su üstünde sektirilen taşlar gibi yatay bir açıyla düşmesi sayesinde parçalanmadığı düşünülüyor.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 10

İçerdiği elementler dolayısıyla her daim sabit bir sıcaklığa sahip olan taşın tam ortasında konuşulduğunda ses yankı yapıyor.

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Çiftçi tarlada tesadüfen keşfetti: Kayaya benziyor ama hazine - Resim: 11

Geçmişte kampçılar tarafından zarar gören dev kaya, yaşanan bu tahribatın ardından çitlerle çevrilerek koruma altına alınmış durumda.

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