Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda

231 BEYGİRLİK TURBO MOTOR VE LÜKS KABİN

Aracın kaputunun altında 231 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor. Gücünü 9 ileri otomatik şanzıman ve iki kademeli transfer kutusu üzerinden dört tekerleğe aktaran model, 63,5’lik toplam tırmanma oranıyla en dik eğimleri kolayca aşıyor.