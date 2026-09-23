Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda

Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda

GWM, zorlu arazi koşulları için özel olarak geliştirdiği Tank 300 Hooke Trail modelini Çin'de 250.000 yuan fiyatla satışa sundu. Çift rijit aks mimarisi ve gelişmiş arazi altyapısıyla öne çıkan özel versiyon, ilk etapta yalnızca 300 adetlik sınırlı üretimle müşterilere ulaşacak.

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Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda - Resim: 1

Great Wall Motor (GWM), ekstrem arazi sürüşlerine odaklanan yeni modeli Tank 300 Hooke Trail'i Çin pazarında tanıttı. Adını Çin’in Helan Dağları’ndaki dik kaya tırmanış parkurundan alan model, standart versiyonundaki bağımsız ön süspansiyon yerine rijit aks sistemine geçiş yapıyor.

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Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda - Resim: 2

Hem önde hem arkada rijit aks düzenine sahip olan araç; 80 mm çapındaki aks muhafazaları, güçlendirilmiş kontrol kolları ve Panhard çubuğu sayesinde süspansiyon rijitliğini yüzde 38 oranında artırıyor. Kabinden tek düğmeyle devreden çıkarılabilen yarı aktif elektronik viraj denge çubuğu ise 500 mm’yi aşan zemin engellerinde tekerleklerin yere temasını koruyor.

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Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda - Resim: 3

850 MİLİMETRE SU GEÇİŞİ VE 35 İNÇ LASTİK ALTYAPISI

Uzatılmış Tank 300L altyapısını temel alan Hooke Trail; 4.886 mm uzunluk, 3.010 mm aks mesafesi ve 245 mm minimum yerden yükseklik sunuyor.

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Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda - Resim: 4

Yükseltilmiş hava emiş şnorkeli sayesinde 850 mm su geçiş derinliğine ulaşan araç, 41 derece yaklaşma ve 34 derece uzaklaşma açılarıyla dikkat çekiyor. Standart olarak 18 inç jantlar ve arazi lastikleriyle gelen geniş çamurluk yuvaları, gövde kesme işlemi gerektirmeden 35 inçlik devasa arazi lastiklerinin takılmasına imkan tanıyor.

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Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda - Resim: 5

231 BEYGİRLİK TURBO MOTOR VE LÜKS KABİN

Aracın kaputunun altında 231 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor. Gücünü 9 ileri otomatik şanzıman ve iki kademeli transfer kutusu üzerinden dört tekerleğe aktaran model, 63,5’lik toplam tırmanma oranıyla en dik eğimleri kolayca aşıyor.

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Çift rijit akslı Tank 300 Hooke Trail yollarda - Resim: 6

İç mekanda ise lüksü ihmal etmeyen GWM; 12,3 inç dijital gösterge, 15,6 inç multimedya ekranı, Nappa deri kaplamalar ile ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonlu konforlu koltuklara yer veriyor. 250.000 yuanlık fiyat etiketiyle alıcı bekleyen bu özel serinin Çin dışındaki pazarlara ihraç edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

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