Cicada varyantı hızla yayılıyor: Yeni pandemi riski var mı?

CİCADA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

BA.3.2’nin yol açtığı semptomlar, diğer Omicron türevleriyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. En sık rapor edilen belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Öksürük

Ateş veya titreme

Boğaz ağrısı

Burun tıkanıklığı veya akıntısı

Nefes darlığı

Koku veya tat alma kaybı

Yorgunluk

Baş ağrısı

Sindirim sistemi sorunları (mide bulantısı, ishal, karın ağrısı)

Bazı hastalarda boğaz ağrısının daha keskin ve şiddetli olduğu, sindirim şikayetlerinin önceki varyantlara göre biraz daha sık görüldüğü belirtiliyor. Yoğun halsizlik, zihinsel yorgunluk ve “beyin sisi” gibi etkiler de ilk günlerde dikkat çekebiliyor. Uzmanlar, belirtilerin kişiden kişiye değişebileceğini ve çoğu vakada hastalığın hafif seyrettiğini hatırlatıyor.