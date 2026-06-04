Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Odyssey için yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Homeros'un binlerce yıllık destanını beyaz perdeye taşıyan yapım, 17 Temmuz 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.
Christopher Nolan’ın "The Odyssey" filmi için yeni görüntüler yayınlandı
Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi The Odyssey için kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Tamamı IMAX kameralarla çekilen yapım, dev prodüksiyonu ve yıldızlarla dolu kadrosuyla yılın en büyük sinema olaylarından biri olmaya hazırlanıyor.Sena Altuntaş
Filmde efsanevi İthaka Kralı Odysseus'u Matt Damon canlandırıyor. Hikâye, Truva Savaşı'nın ardından kahramanın evine dönüş yolculuğunda yaşadığı tehlikeleri ve karşılaştığı mitolojik yaratıkları konu alıyor.
Yapımda Matt Damon'a Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o ve Jon Bernthal gibi dünyaca ünlü isimler eşlik ediyor.
Filmin çekimleri Fas, Yunanistan, İtalya, İzlanda, İskoçya ve ABD'de yapıldı. Yapım ekibi yaklaşık üç ay boyunca farklı kıtalarda çekim gerçekleştirdi.
The Odyssey, tamamı IMAX film kameralarıyla çekilen ilk uzun metrajlı film olarak öne çıkıyor. Nolan, bu teknolojiyle izleyicilere daha sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Filmde Telemachus karakterini canlandıran Tom Holland, ilk kez sete geldiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Ünlü oyuncu, kilometreler boyunca uzanan askerler ve gemiler nedeniyle kendisini bir film setinden çok tarihi bir canlandırmanın içinde hissettiğini söyledi.
Kamera arkası görüntülerinde oyuncular ve ekip üyeleri, yapımın hem ölçeği hem de teknik kapasitesi açısından Nolan kariyerinin en büyük projelerinden biri olduğunu ifade ediyor.
Filmin görüntü yönetmenliğini Hoyte van Hoytema üstlenirken müziklerini Oscar ödüllü besteci Ludwig Göransson hazırladı. İkili daha önce Nolan'ın önemli projelerinde de görev almıştı.
Filmde tek gözlü dev Polyphemus, Sirenler ve büyücü tanrıça Circe gibi Antik Yunan mitolojisinin önemli karakterleri de yer alacak.
Sinema dünyasında şimdiden büyük heyecan yaratan The Odyssey, hem teknik özellikleri hem de güçlü oyuncu kadrosuyla 2026'nın en büyük gişe adaylarından biri olarak gösteriliyor. Galerinin yayınlanan son karesi de filmin görsel açıdan iddialı yapısını ortaya koyuyor.