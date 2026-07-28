Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti

CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti

Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'yle birlikte TBMM'de temsil eidlen siyasi parti sayısı 7'ye yükseldi. CHP'den ayrılan 91 vekilin oluşturduğu ana muhalefet partisi, Meclis'te AK Parti grubunun yanında yer alacak.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti - Resim: 1

YENİ Parti'nin kurulması sonrası CHP, ana muhalefet partisi unvanını kaybetmiş, Meclis'te AK Parti, YENİ Parti, DEM, ve MHP'nin ardından 5. parti konumuna gerilemişti.

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CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti - Resim: 2

CHP'de 135 olan milletvekili sayısı ise 44'e geriledi.

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CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti - Resim: 3

TBMM'deki oturma düzeni ise değişti. Ana muhalefet partisi olan YENİ Parti, AK Parti grubunun yan sıralarına oturacak.

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CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti - Resim: 4

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün YENİ Parti ile CHP parti yöneticileriyle görüştükten sonra Genel Kurul'da oturma düzenini belirledi.

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CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti - Resim: 5

Kurtulmuş, partilere gönderdiği yazıda "TBMM'de temsil edilen siyasi parti grubunun 7'ye çıkması üzerine Genel Kurul'da oturma düzeninin yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

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CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti - Resim: 6

Kurtulmuş, "Başkanlık Divanı'nda bu konuda bir karar alınıncaya kadar geçici olarak siyasi parti gruplarının Genel Kurul'da oturma düzeninin, ön sıralar ile arka sıraların mevcut yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak DEM Parti'nin mevcutta kullandığı iki ön sıradan birinin CHP Grubu'na tahsis edileceğini" bildirdi.

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CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti - Resim: 7

Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın oturuşuna göre en solda AK Parti olmak üzere sırasıyla YENİ Parti, DEM Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grupları şeklinde belirlendiği kaydetti.

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CHP, iki partinin arasına girecek: Meclis'te oturma düzeni değişti - Resim: 8

Böylece CHP grubu da DEM ve MHP gruplarının arasında kendisine yer buldu.

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