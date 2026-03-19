Son dönemde Türkiye’ye yatırım konusunda Çinli otomobil üreticilerinin tutumu tartışılmaya devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dev otomotiv markası, Chery Automobile ile Türkiye operasyonlarına ilişkin sözleşmesini feshetti.
Chery’de Türkiye krizi: İş ortaklığı sona erdi...
Chery’nin Türkiye’deki iş ortaklarından Beyaz Filo, beklenen satış ve kârlılığın sağlanamaması nedeniyle bayilik sözleşmesini feshetti.
Webtekno’da yer alan habere göre, otomotiv pazarında önemli bir ayrılık gerçekleşti. Uygun fiyatlı SUV modelleriyle öne çıkan Chery, Türkiye’deki iş ortaklarından biriyle yollarını ayırdı. Beyaz Filo, Chery ve alt markalarıyla yürüttüğü bayilik anlaşmasını sonlandırdığını açıkladı.
Chery, Türkiye pazarına hızlı giriş yaparak kısa sürede dikkat çekici satış rakamlarına ulaşmıştı. Ancak bu başarının tüm bayiler açısından aynı oranda kârlılık ve sürdürülebilirlik sağlamadığı görülüyor.
Edinilen bilgilere göre ayrılığın temelinde beklenen satış performansının ve kârlılığın sağlanamaması yer alıyor. Yani mesele yalnızca araç satışı değil, bu satışların bayi tarafında oluşturduğu finansal geri dönüş.
Chery modelleri fiyat-performans açısından güçlü bir konumda bulunsa da, bayi operasyonları açısından aynı tablo her zaman geçerli olmayabiliyor. Bu durum, özellikle yüksek yatırım yapan firmalar için sürdürülebilirliği zorlaştırıyor. Beyaz Filo’nun aldığı fesih kararı da bu çerçevede değerlendiriliyor.
Beyaz Filo'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Şirketimiz tarafından 18.04.2025 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Chery Türkiye ile Chery, Omoda ve Jaecoo markalarının yetkili satış ve servis bayiliği konusunda, sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak, gelinen aşamada ilgili markaların Türkiye otomobil pazar payı içindeki gelişiminin beklentilerin altında kalması ve bu durumun sektördeki rekabet dengeleri üzerindeki muhtemel etkileri yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda yapılan anlaşmayı sona erdirmeyi karar vermiş bulunuyoruz. Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda pazar payını ve lider konumunu güçlendirecek yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."