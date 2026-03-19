Chery’de Türkiye krizi: İş ortaklığı sona erdi...

Beyaz Filo'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Şirketimiz tarafından 18.04.2025 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Chery Türkiye ile Chery, Omoda ve Jaecoo markalarının yetkili satış ve servis bayiliği konusunda, sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak, gelinen aşamada ilgili markaların Türkiye otomobil pazar payı içindeki gelişiminin beklentilerin altında kalması ve bu durumun sektördeki rekabet dengeleri üzerindeki muhtemel etkileri yeniden değerlendirilmiştir.