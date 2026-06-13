"Türkiye’nin İhtiyaçlarına Yönelik Geliştirildim"

Videoda Bakan Kacır'ın "Seni geliştiren ekip, senin Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli olduğunu ifade ediyor. Sen kendini nasıl tanımlardın?" sorusunu yanıtlayan Bilge, kendisini şu sözlerle tanımladı: "Ben, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım. En doğru bilgiyi en doğal şekilde sunmak için buradayım."