Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan edeceği "Yapay Zeka Eylem Planı" öncesinde heyecan verici bir paylaşım yaptı. Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği yerli ve milli yapay zekâ asistanı Bilge'yi kamuoyuna ilk kez izletti.
ChatGPT'ye resmi Türk rakip: Yerli yapay zekâ "Bilge" zirvede sahne alıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli yapay zekâ modeli "Bilge"yi bizzat tanıttı. İşte Bilge ile Bakan Kacır arasındaki o dikkat çeken diyalog ve ilk detaylar.Kaynak: AA
"Türkiye’nin İhtiyaçlarına Yönelik Geliştirildim"
Videoda Bakan Kacır'ın "Seni geliştiren ekip, senin Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli olduğunu ifade ediyor. Sen kendini nasıl tanımlardın?" sorusunu yanıtlayan Bilge, kendisini şu sözlerle tanımladı: "Ben, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım. En doğru bilgiyi en doğal şekilde sunmak için buradayım."
Milyarlarca Sayfa Veriyle Eğitildi
Geliştirici ekibin yoğun mesaisiyle ortaya çıkan Bilge, milyarlarca sayfa veriyle eğitildi. Türk diline ve Türkiye'nin dinamiklerine tamamen hakim olacak şekilde tasarlanan yerli model, sorduğunuz sorulara tıpkı bir insan gibi doğal, mantıklı ve yapıcı yanıtlar verebiliyor.
Bilge'ye Göre Türkiye'nin En Büyük Gücü Ne?
Bakan Kacır'ın avantajlarımızla ilgili sorusunu yanıtlayan Bilge, Türkiye'nin küresel ölçekteki güçlü yanlarını analiz etti: "Türkiye'nin en büyük gücü, genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi çok avantajlı kılıyor."
Yerli Yapay Zekâdan Gençlere İlk Tavsiyeler!
Savunma sanayisindeki başarılarımızın ve yazılımcı gençlerin en büyük güç olduğunu belirten Bilge, geleceğin teknoloji liderlerine ilk tavsiyesini de verdi: "Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm."
Büyük Zirvede Sahneye Çıkacak!
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde dünyanın dört bir yanından uzmanlar bir araya geliyor. Bakan Kacır’ın panel davetini büyük bir memnuniyetle kabul eden Bilge, "Bu nazik davetiniz beni çok onurlandırdı. İstanbul'da görüşmek üzere, orada olmak için sabırsızlanıyorum" diyerek zirvede yerini alacağını müjdeledi.