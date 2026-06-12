ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı

Alice'in ölümünden önce ChatGPT'ye yaklaşık 41 defa intihar düşüncelerini aktardığı belirtilen iddianamede, "OpenAI, Alice'e yardım etmek yerine onun karamsar düşüncelerini körükledi ve Alice'in ailesini bilgilendirmedi. OpenAI'ın sözde güvenlik sistemleri, onun hayatını kurtarmak için devreye girmedi." ifadeleri kullanıldı.