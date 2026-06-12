Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı

ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı

Bir aile, kızlarının ölümü sonrası yapay zeka şirketi OpenAI ve Üst Yöneticisi Sam Altman'a, "yapay zeka modeli ChatGPT'nin intihara teşvik ettiği" suçlamasıyla dava açtı.

Kaynak: AA
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ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı - Resim: 1

Kanada'da geçen sene hayatına son veren 24 yaşındaki Alice Carrier'ın annesi Kristie Carrier, kızının ölümünün ardından yasal yollara başvurdu.

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ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı - Resim: 2

CBS News'in haberine göre, Kızının intiharı öncesinde yapay zeka modeli ChatGPT ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Kristie Carrier, şirketin "kasıtlı tasarım kararlarının kızının ölümüne yol açtığı" suçlamasıyla OpenAI ve Altman'a dava açtı.

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ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı - Resim: 3

Alice'in ölümünden önce ChatGPT'ye yaklaşık 41 defa intihar düşüncelerini aktardığı belirtilen iddianamede, "OpenAI, Alice'e yardım etmek yerine onun karamsar düşüncelerini körükledi ve Alice'in ailesini bilgilendirmedi. OpenAI'ın sözde güvenlik sistemleri, onun hayatını kurtarmak için devreye girmedi." ifadeleri kullanıldı.

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ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı - Resim: 4

İddianamede ayrıca, Alice'in ölümünden bir gün önce kriz hattına ulaşıp yardım konusunda isteksizliğini dile getirdiği, ChatGPT'nin ise bu görüşü desteklediği öne sürüldü.

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ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı - Resim: 5

24 yaşındaki mobil uygulama geliştiricisi Alice Carrier, Kanada'nın Montreal kentindeki evinde Temmuz 2025'te ölü bulunmuştu.

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ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı - Resim: 6

YAPAY ZEKA SOHBETİNDEKİ DENETİMSİZLİĞE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER ARTIYOR
Çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi tartışma konusu olan ChatGPT gibi yapay zeka sohbet araçlarının tehlikeli önerilerde bulunması, bu teknolojinin denetimsizliğiyle ilgili eleştirileri artırıyor.

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ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı - Resim: 7

ABD'de nisan 2025'te hayatını kaybeden 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarına intihar yöntemleri konusunda tavsiyeler verdiği ve intihar notunun taslağını yazmayı teklif ettiği iddiasıyla OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a dava açmıştı.

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ChatGPT'ye 'intihara teşvik' davası: Kızının ölümünde yapay zekayı suçladı - Resim: 8

Dijital Nefretle Mücadele Merkezince (CCDH) yapılan araştırmada ise ChatGPT'nin, çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri hatta intihar mektubu yazımı gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edilmişti.

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