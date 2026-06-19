ChatGPT’deki büyük skandal ortaya çıktı: Son sürüm ortalığı karıştırdı

Humane Intelligence CEO'su ve yapay zeka uzmanı Dr. Rumman Chowdhury, sorunun temelinde yapay zeka modellerinin insanlardaki gibi niyet ve bağlam anlayışına sahip olmamasının yattığını söyledi. Chowdhury, "Modeller niyeti, bağlamı veya doğru ile yanlışı anlamıyor. Bu nedenle güvenlik önlemleri ile bunları aşmaya çalışan yöntemler arasında sürekli bir kedi-fare oyunu yaşanıyor" dedi.