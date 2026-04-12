Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez’in başkanlığında gerçekleştirilen mitinge, Karabük CHP Milletvekili Cevdet Akay, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP İlçe Başkanı Ali Yavuz, Karabük ADD İl Başkanı Av. Yaşar Koç ile çevre illerden gelen Tüm Emeklilerin Sendikası şube başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük CHP Milletvekili Cevdet Akay, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Akay'ın açıklaması şu şekilde:

"Yıllarca çalışıp emek veren milyonlar bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor. Biz de bu adaletsizliğe karşı onların yanında, meydandayız.

Emeklilerimizin Karabük’te gerçekleştirdiği Batı Karadeniz Bölge Mitingi’nde; açlığa, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı hep birlikte haykırdık!

Geçinemeyen, yaşam mücadelesi veren emeklilerimizin yanında olmaya, bu adaletsiz düzene karşı mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz."