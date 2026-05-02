Geçtiğimiz seçimler analiz edildiğinde seçim zamanı yaklaştıkça memur, emekli ve asgari ücretlilerin refahını artıracak 'seçim' projeleri yapıldığı görülüyor.
Cem Toker AK Parti'nin seçim stratejisini açıkladı: Emekli ve asgari ücretliye zam tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara veya erken seçime kapıyı kapatmasının ardından emekli ve asgari ücretli de kara kara düşünmeye başladı. İktidarın aklına sadece seçim zamanı geldiği düşünülen dar gelirli vatandaşlar umutlarını 2027 sonu veya 2028 başına bıraktı.Aykut Metehan
Ancak seçim dönemlerinde 'kesenin ağzının açılması' ekonomik anlamda büyük sorunlar doğurabiliyor. Oturaklı bir sistemle vatandaşın refahını artıramayan iktidar, seçim dönemlerinde aldığı radikal kararlarla ekonomik dengeyi de bozuyor.
Liberal demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, seçimin zamanından bağımsız olarak seçim ekonomisinin önemine değindi; hem iktidarı hem de muhalefeti uyardı, AK Parti'nin seçim stratejisini açıkladı.
Cem Toker'in açıklamaları şöyle:
Seçim ne zaman olursa olsun, aylar öncesinde iktidarın seçimde oylarını arttırabilmek için para basıp, dağıtarak sorumsuzca bir seçim ekonomisi uygulayacağını bütün ülke biliyor.
Bu sorumsuzluğun, seçimden sonra bütçe açığıyla, enflasyonla millete nasıl bir sefalet, felaket, hayat pahalılığı, fakirlik getireceğini bence muhalefet partileri şimdiden seçmene anlatmaya başlamalı.
Ekonominin kuralı gereği, bu hep böyle olmuştur.
“Kim ne veriyorsa ben beş fazlasını veriyorum” kafası, daha sonra ülkeyi 70 sente muhtaç etmiştir.
Benim aklım buna eriyor, bunu söylüyorum.
Gerisini partilerin paşa keyifleri bilir!!!!