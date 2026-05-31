Gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk olan ünlü bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör, toplamda 50 kilo verdiğini açıkladı. Şengör'ün bu hızlı değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Fatih Altaylı, yakın dostuna "Artık yeter" diyerek sağlık uyarısında bulundu.
Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu
Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı programda sergilediği yeni görüntüsü ve verdiği kilolarla sosyal medyanın ve medyanın gündemine oturdu. Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı.
"KARİZMANIN YÜZDE 50'SİNİ KAYBETTİNİZ"
Programın açılışında Celal Şengör’ün belirgin zayıflığına dikkat çeken Fatih Altaylı, dostuna esprili bir dille takılarak, "Çok sevdiğiniz eski şişman yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın %50'sini kaybettiniz biliyorsunuz değil mi?" dedi. Şengör ise bu yoruma, "Evet söyleyip duruyorsun" diyerek gülerek karşılık verdi.
ZAYIFLAMA İĞNESİ DETAYI: YAVAŞ YAVAŞ KESİYORUM
Daha önce de kilo kontrolü için zayıflama iğnesi kullandığını gizlemeyen Prof. Dr. Celal Şengör, bu yöntemle tam 50 kilo vermeyi başardığını ifade etti. Bu açıklamayı duyan Altaylı, tıp dünyasında son dönemde sıkça tartışılan zayıflama ilaçlarının uzun vadeli etkilerine değinerek dostunu şu sözlerle uyardı:
"Bir de biliyorsun bu ilaçları uzun vadeli kullanmamak lazım. Bunlar evet obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyor ama kendileri de ne olursa olsun bazı riskler içeriyor, giderek daha çok anlaşılıyor. Yavaş yavaş keselim. Ağzımızı tutarak zayıf kalmaya çalışalım."
Fatih Altaylı'nın bu dostane ve sağlık odaklı uyarısı üzerine Celal Şengör, süreci kontrol altında tuttuklarını belirterek söz konusu zayıflama iğnesini zaten yavaş yavaş kesmeye başladığını ifade etti.
Fatih Altaylı ve Celal Şengör'ün bu samimi ve bilgilendirici diyaloğu, kısa sürede izleyicilerden büyük ilgi gördü.
