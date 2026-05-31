Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu

Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı programda sergilediği yeni görüntüsü ve verdiği kilolarla sosyal medyanın ve medyanın gündemine oturdu. Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu - Resim: 1

Gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk olan ünlü bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör, toplamda 50 kilo verdiğini açıkladı. Şengör'ün bu hızlı değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Fatih Altaylı, yakın dostuna "Artık yeter" diyerek sağlık uyarısında bulundu.

1 7
Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu - Resim: 2

"KARİZMANIN YÜZDE 50'SİNİ KAYBETTİNİZ"

Programın açılışında Celal Şengör’ün belirgin zayıflığına dikkat çeken Fatih Altaylı, dostuna esprili bir dille takılarak, "Çok sevdiğiniz eski şişman yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın %50'sini kaybettiniz biliyorsunuz değil mi?" dedi. Şengör ise bu yoruma, "Evet söyleyip duruyorsun" diyerek gülerek karşılık verdi.

2 7
Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu - Resim: 3

ZAYIFLAMA İĞNESİ DETAYI: YAVAŞ YAVAŞ KESİYORUM

Daha önce de kilo kontrolü için zayıflama iğnesi kullandığını gizlemeyen Prof. Dr. Celal Şengör, bu yöntemle tam 50 kilo vermeyi başardığını ifade etti. Bu açıklamayı duyan Altaylı, tıp dünyasında son dönemde sıkça tartışılan zayıflama ilaçlarının uzun vadeli etkilerine değinerek dostunu şu sözlerle uyardı:

3 7
Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu - Resim: 4

"Bir de biliyorsun bu ilaçları uzun vadeli kullanmamak lazım. Bunlar evet obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyor ama kendileri de ne olursa olsun bazı riskler içeriyor, giderek daha çok anlaşılıyor. Yavaş yavaş keselim. Ağzımızı tutarak zayıf kalmaya çalışalım."

4 7
Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu - Resim: 5

Fatih Altaylı'nın bu dostane ve sağlık odaklı uyarısı üzerine Celal Şengör, süreci kontrol altında tuttuklarını belirterek söz konusu zayıflama iğnesini zaten yavaş yavaş kesmeye başladığını ifade etti.

5 7
Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu - Resim: 6

Fatih Altaylı ve Celal Şengör'ün bu samimi ve bilgilendirici diyaloğu, kısa sürede izleyicilerden büyük ilgi gördü.

6 7
Fatih Altaylı yakın dostunu "Artık yeter" diyerek uyardı: Celal Şengör'ün son hali gündem oldu - Resim: 7

Fatih Altaylı'nın 'yeter artık' diyerek uyardığı, 50 kilo veren Celal Şengör'ün son hali sosyal medyada gündem oldu.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro