Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor

Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor

Darphane üretimi sırasında nadiren oluşan bazı hatalar, madeni paraların koleksiyon piyasasındaki değerini artırıyor. Nominal değeri çok düşük olan bazı paralar, ilan platformlarında binlerce liradan alıcı arıyor.

Kaynak: Diğer
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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 1

Sözcü'nün haberine göre darphane’de basılan madeni paralarda üretim sürecinde nadiren de olsa bazı baskı, kesim ve kalıp kayması hataları oluşabiliyor. Bu tür paralar, koleksiyonerlerin ilgisiyle serbest piyasada dikkat çeken fiyatlara ulaşabiliyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 2

Nümizmatik dünyasında “error” olarak adlandırılan hatalı basım paralar, e-ticaret siteleri, çevrim içi ilan platformları ve koleksiyon mezatlarında nominal değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 3

KOLEKSİYON PİYASASINDA İLGİ GÖRÜYOR

Piyasada dolaşımda olan ya da doğrudan koleksiyonerlerin eline geçen hatalı basım madeni paralar, son dönemde yeniden gündem oldu.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 4

Özellikle üretim sırasında oluşan farklılıklar, bu paraların değerini artıran en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak fiyatlar resmi bir tarife üzerinden değil, tamamen alıcı ve satıcı arasındaki serbest piyasa koşullarına göre belirleniyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 5

FİYATI BELİRLEYEN UNSURLAR

Bir madeni paranın yüksek değer görmesinde bazı kriterler öne çıkıyor.

Paranın üzerindeki yazılarda çift basım, yani çift darp bulunması, halkanın göbekten kayması, eksik baskı oluşması ya da metalde delik bulunması gibi teknik ve görsel kusurlar değeri doğrudan etkiliyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 6

Bu hatanın aynı seri içinde kaç parada tekrarlandığı ve piyasaya kaç adet sürüldüğü de fiyat aralığını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 7

KULLANILMAMIŞ OLMASI DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Hatalı basım paraların yıpranmamış olması da koleksiyon değerini artırıyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 8

Uzmanlara göre paranın çil, yani kullanılmamış durumda bulunması, koleksiyonerler açısından fiyatı yükselten unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 9

SERBEST PİYASADA DEĞER KAZANIYOR

Darphane standartlarının dışında kalan bu tür madeni paralar, resmi bir yatırım aracı olarak görülmüyor. Ancak koleksiyon piyasasında ve ilan platformlarında alıcı bulabiliyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 10

Ekspertiz onayı almamış ya da sonradan müdahale edilmiş sahte ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Özgün hatalı basımların ise mezatlarda ve ilan platformlarında takibi sürüyor.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 11

DEĞERİ BİNLERCE KATINA ÇIKAN PARALAR BELLİ OLDU

İlan platformlarında son dönemde öne çıkan örneklerden biri, 2023 basımı hatalı 1 Türk Lirası oldu.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 12

Darphane üretimi sırasında baskı hatası oluştuğu belirtilen 2023 basımı 1 TL, 5 bin 200 TL’den satışa çıkarıldı.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 13

Bir diğer dikkat çeken örnek ise 2009 yılına ait delikli 50 Kuruş oldu. Üretim sırasında hammadde ya da kesim hatası nedeniyle delikli basıldığı belirtilen 50 Kuruş, ilan platformlarında 4 bin 800 TL bedelle satışa sunuldu.

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Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor - Resim: 14

Böylece nominal değeri 1 TL ve 50 Kuruş olan bazı hatalı basım madeni paralar, koleksiyon piyasasında binlerce katına varan fiyatlarla gündeme geldi.

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