Sözcü'nün haberine göre darphane’de basılan madeni paralarda üretim sürecinde nadiren de olsa bazı baskı, kesim ve kalıp kayması hataları oluşabiliyor. Bu tür paralar, koleksiyonerlerin ilgisiyle serbest piyasada dikkat çeken fiyatlara ulaşabiliyor.
Cebinizdeki 1 TL’ler servet değerinde çıktı :Binlerce liraya alıcı buluyor
Darphane üretimi sırasında nadiren oluşan bazı hatalar, madeni paraların koleksiyon piyasasındaki değerini artırıyor. Nominal değeri çok düşük olan bazı paralar, ilan platformlarında binlerce liradan alıcı arıyor.Kaynak: Diğer
Nümizmatik dünyasında “error” olarak adlandırılan hatalı basım paralar, e-ticaret siteleri, çevrim içi ilan platformları ve koleksiyon mezatlarında nominal değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla satışa çıkarılıyor.
KOLEKSİYON PİYASASINDA İLGİ GÖRÜYOR
Piyasada dolaşımda olan ya da doğrudan koleksiyonerlerin eline geçen hatalı basım madeni paralar, son dönemde yeniden gündem oldu.
Özellikle üretim sırasında oluşan farklılıklar, bu paraların değerini artıran en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak fiyatlar resmi bir tarife üzerinden değil, tamamen alıcı ve satıcı arasındaki serbest piyasa koşullarına göre belirleniyor.
FİYATI BELİRLEYEN UNSURLAR
Bir madeni paranın yüksek değer görmesinde bazı kriterler öne çıkıyor.
Paranın üzerindeki yazılarda çift basım, yani çift darp bulunması, halkanın göbekten kayması, eksik baskı oluşması ya da metalde delik bulunması gibi teknik ve görsel kusurlar değeri doğrudan etkiliyor.
Bu hatanın aynı seri içinde kaç parada tekrarlandığı ve piyasaya kaç adet sürüldüğü de fiyat aralığını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
KULLANILMAMIŞ OLMASI DEĞERİNİ ARTIRIYOR
Hatalı basım paraların yıpranmamış olması da koleksiyon değerini artırıyor.
Uzmanlara göre paranın çil, yani kullanılmamış durumda bulunması, koleksiyonerler açısından fiyatı yükselten unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
SERBEST PİYASADA DEĞER KAZANIYOR
Darphane standartlarının dışında kalan bu tür madeni paralar, resmi bir yatırım aracı olarak görülmüyor. Ancak koleksiyon piyasasında ve ilan platformlarında alıcı bulabiliyor.
Ekspertiz onayı almamış ya da sonradan müdahale edilmiş sahte ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Özgün hatalı basımların ise mezatlarda ve ilan platformlarında takibi sürüyor.
DEĞERİ BİNLERCE KATINA ÇIKAN PARALAR BELLİ OLDU
İlan platformlarında son dönemde öne çıkan örneklerden biri, 2023 basımı hatalı 1 Türk Lirası oldu.
Darphane üretimi sırasında baskı hatası oluştuğu belirtilen 2023 basımı 1 TL, 5 bin 200 TL’den satışa çıkarıldı.
Bir diğer dikkat çeken örnek ise 2009 yılına ait delikli 50 Kuruş oldu. Üretim sırasında hammadde ya da kesim hatası nedeniyle delikli basıldığı belirtilen 50 Kuruş, ilan platformlarında 4 bin 800 TL bedelle satışa sunuldu.
Böylece nominal değeri 1 TL ve 50 Kuruş olan bazı hatalı basım madeni paralar, koleksiyon piyasasında binlerce katına varan fiyatlarla gündeme geldi.