Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi

Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi

Erzurum'da bir çay evi işletmecisi, müşterilerine sunduğu adisyon fişlerinin üzerine günlük özlü sözler, atasözleri ve anlamlı mesajlar ekleyerek sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük bir farkındalık yarattı.

Kaynak: İHA
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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 1

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde faaliyet gösteren bir çay evi, klasik işletmecilik anlayışının dışına çıktı.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 2

İşletmeci Ahmed İslam Asiltürk, sıradan adisyon fişlerinden sıkıldı. Müşterilerin masasına gelen hesap fişlerini daha anlamlı hale getirmek istedi.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 3

Küçük bir termal yazıcı cihazı temin etti. Bu cihaz sayesinde fişlere her gün farklı bir içerik yazdırmaya başladı.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 4

Uygulama yaklaşık altı aydır aralıksız devam ediyor. Başlangıç tamamen hobi ve eğlence amaçlıydı.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 5

Asiltürk, müşterilerinin yüzünde küçük bir tebessüm oluşturmayı hedefledi. Ancak hesap fişlerini inceleyen müşteriler durumu çok sevdi.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 6

Fişlerin fotoğraflarını ve videolarını kendi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Kısa süre içinde bu paylaşımlar hızla yayıldı.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 7

Çeşitli sosyal platformlarda milyonlarca izlenme oranına ulaştı. Sosyal medyadaki bu yoğun ilgi, çay evinin popülaritesini artırdı.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 8

Erzurum genelinde ve çevre illerden pek çok kişi merak edip mekana gelmeye başladı. Müşteriler sadece çay içmekle kalmıyor, o gün fişe hangi sözün yazılacağını büyük bir merakla bekliyor.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 9

İşletmeci Asiltürk, bu kadar büyük bir ilgi göreceğini asla tahmin etmediğini belirtiyor. Günlük hayatın koşturmacası içinde insanlara kısa bir düşünce payı bırakmaktan mutluluk duyuyor.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 10

Çay evinin müdavimlerinden Furkan Çoban, uygulamayı çok başarılı buluyor. Çoban, diğer mekanlardan farklı bir konseptle karşılaştığını ifade ediyor.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 11

Adisyonlarda yer alan gerçek hayat kesitlerinin ve anlamlı tavsiyelerin insanlara fayda sağladığını dile getiriyor.

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Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi - Resim: 12

Çayların lezzetiyle birleşen bu yaratıcı detay, müşterilerin memnuniyetini artırıyor. Erzurumlu vatandaşlar da işletmenin bu özgün yaklaşımını takdir ediyor.

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