Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde faaliyet gösteren bir çay evi, klasik işletmecilik anlayışının dışına çıktı.
Çay işletmecisi, milyonlara böyle ulaştı: Adisyonlar insanların gününü güzelleştirdi
Erzurum'da bir çay evi işletmecisi, müşterilerine sunduğu adisyon fişlerinin üzerine günlük özlü sözler, atasözleri ve anlamlı mesajlar ekleyerek sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük bir farkındalık yarattı.Kaynak: İHA
İşletmeci Ahmed İslam Asiltürk, sıradan adisyon fişlerinden sıkıldı. Müşterilerin masasına gelen hesap fişlerini daha anlamlı hale getirmek istedi.
Küçük bir termal yazıcı cihazı temin etti. Bu cihaz sayesinde fişlere her gün farklı bir içerik yazdırmaya başladı.
Uygulama yaklaşık altı aydır aralıksız devam ediyor. Başlangıç tamamen hobi ve eğlence amaçlıydı.
Asiltürk, müşterilerinin yüzünde küçük bir tebessüm oluşturmayı hedefledi. Ancak hesap fişlerini inceleyen müşteriler durumu çok sevdi.
Fişlerin fotoğraflarını ve videolarını kendi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Kısa süre içinde bu paylaşımlar hızla yayıldı.
Çeşitli sosyal platformlarda milyonlarca izlenme oranına ulaştı. Sosyal medyadaki bu yoğun ilgi, çay evinin popülaritesini artırdı.
Erzurum genelinde ve çevre illerden pek çok kişi merak edip mekana gelmeye başladı. Müşteriler sadece çay içmekle kalmıyor, o gün fişe hangi sözün yazılacağını büyük bir merakla bekliyor.
İşletmeci Asiltürk, bu kadar büyük bir ilgi göreceğini asla tahmin etmediğini belirtiyor. Günlük hayatın koşturmacası içinde insanlara kısa bir düşünce payı bırakmaktan mutluluk duyuyor.
Çay evinin müdavimlerinden Furkan Çoban, uygulamayı çok başarılı buluyor. Çoban, diğer mekanlardan farklı bir konseptle karşılaştığını ifade ediyor.
Adisyonlarda yer alan gerçek hayat kesitlerinin ve anlamlı tavsiyelerin insanlara fayda sağladığını dile getiriyor.
Çayların lezzetiyle birleşen bu yaratıcı detay, müşterilerin memnuniyetini artırıyor. Erzurumlu vatandaşlar da işletmenin bu özgün yaklaşımını takdir ediyor.