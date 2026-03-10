Çarpıcı anket: Yargı, siyaset ve medya iç içe girdi, vatandaşın güveni dibe vurdu

GÜVEN İKTİDARA DEĞİL DEVLET GELENEĞİNE

Anketin genel tablosu, vatandaşın güveninin daha çok devletin geleneksel kurumlarında yoğunlaştığını, buna karşılık yargı, siyaset ve medya gibi kamusal alanın üç temel aktöründe güvenin ciddi biçimde eridiğini ortaya koyuyor.

Ortaya çıkan tablo, Türkiye’de kurumlar arası mesafenin azalmasının ve siyasallaşma tartışmalarının, toplumdaki güven algısını doğrudan etkilediğini bir kez daha gösteriyor.