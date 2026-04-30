Yeniçağ Gazetesi
30 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Tanımak neredeyse imkansız

Canım Kardeşim’in küçük Kahraman'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Tanımak neredeyse imkansız

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Canım Kardeşim ile hafızalara kazınan çocuk oyuncu Kahraman Kıral, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Filmdeki doğal oyunculuğu ve etkileyici bakışlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Kıral, bugün 60’lı yaşlarında. Onu gören tanıyamıyor.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeşilçam’ın bir döneme damga vuran çocuk yıldızlarının bugünkü yaşamları, sosyal medyada sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu isimlerden biri olan Kahraman Kıral, Canım Kardeşim filmindeki performansıyla milyonları derinden etkilemişti.

1 8
1973 yapımı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği filmde, Tarık Akan ve Halit Akçatepe başrolleri paylaşmıştı. Film, maddi zorluklara rağmen mutlu bir yaşam süren bir ailenin küçük çocuklarının ciddi bir hastalığa yakalanmasıyla yaşadıkları dramatik süreci anlatıyordu. Bu yapım, Türk sinemasının en duygusal eserlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

2 8
Henüz çocuk yaşta 14 farklı projede yer alan Kahraman Kıral, özellikle bu filmdeki performansıyla unutulmazlar arasına girdi. Ancak sanat hayatı uzun sürmedi. 1976 yılında sinemayı bırakan Kıral, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

3 8
Oyunculuğu bıraktıktan sonra iş dünyasına yönelen Kıral, mobilya sektöründe ticarete atıldı. Bugün 61 yaşında olan eski çocuk yıldızın son hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

4 8
HENÜZ 5 YAŞINDAYKEN SİNEMAYA ADIM ATMIŞTI

Öte yandan Yeşilçam’ın bir diğer unutulmaz çocuk oyuncusu Önder Tekin de yıllar sonra yeniden gündeme gelen isimlerden biri oldu. Henüz 5 yaşındayken sinemaya adım atan Tekin, “Hüdaverdi” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

1971 yapımı Hüdaverdi-Pırtık filminde rol alan Tekin, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi usta isimlerle kamera karşısına geçmişti. Ancak o da kısa süren sinema kariyerinin ardından farklı bir yol seçti.

5 8
Eğitimini endüstri meslek lisesinde tamamlayan Tekin, uzun yıllar çeşitli firmalarda teknisyenlik ve yöneticilik yaptı. 22 yıl boyunca makine ve satın alma müdürü olarak görev alan eski oyuncu, bugün emekliliğin tadını çıkarıyor.

6 8
7 8
Geçmişe dair anılarını paylaşan Tekin, film setlerinde yaşadığı samimi ve eğlenceli anları hâlâ unutamadığını dile getiriyor. Çocuk yaşta elde ettiği ünün ardından sade bir yaşamı tercih eden Tekin, Yeşilçam’ın o saf ve içten dönemine duyduğu özlemi de sık sık ifade ediyor.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro