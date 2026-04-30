Canım Kardeşim’in küçük Kahraman'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Tanımak neredeyse imkansız

HENÜZ 5 YAŞINDAYKEN SİNEMAYA ADIM ATMIŞTI

Öte yandan Yeşilçam’ın bir diğer unutulmaz çocuk oyuncusu Önder Tekin de yıllar sonra yeniden gündeme gelen isimlerden biri oldu. Henüz 5 yaşındayken sinemaya adım atan Tekin, “Hüdaverdi” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

1971 yapımı Hüdaverdi-Pırtık filminde rol alan Tekin, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi usta isimlerle kamera karşısına geçmişti. Ancak o da kısa süren sinema kariyerinin ardından farklı bir yol seçti.