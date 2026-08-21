Canan Karatay'dan erkekleri üzecek haber: Sakın yemeyin

DÖKÜLMEYİ HIZLANDIRIYOR

Saç bakımında yapılan hatalar da dökülmeyi hızlandırıyor. Saçı çok sık veya aşırı sıcak suyla yıkamak, şekillendirici ürünlere boğmak, saçı sürekli sıkıca toplamak veya örmek köklere doğrudan zarar veriyor. Tiroid hastalıkları ya da saç derisinde oluşan enfeksiyonlar gibi sağlık sorunları ile kemoterapi benzeri ağır ilaç tedavileri de dökülmeye yol açabiliyor.