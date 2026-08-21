Sofra başından eksik olmayan sevilen bir yiyeceğin, vücutta kalıcı hasarlara neden olduğu anlaşıldı. Özellikle erkekleri hedef alan son açıklamalarıyla Canan Karatay, gündelik alışkanlıkların barındırdığı gizli tehdidi gözler önüne serdi. İnsülin dengesini bozarak bünyeyi yıpratan masum görünüşlü o yemeğin ardındaki sarsıcı gerçek gün yüzüne çıktı.
Canan Karatay'dan erkekleri üzecek haber: Sakın yemeyin
Prof. Dr. Canan Karatay, erkeklerin asla tüketmemesi gereken o yemeği açıkladı. Karatay, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan o besinin erkeklerde saç dökülmesine yol açtığına dikkat çekerek erkeklere uyarılarda bulundu.Cemile Kurel
Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri hakkında Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan, korkutucu bir uyarı geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, özellikle erkeklerin severek tükettiği popüler bir yemeğin saç sağlığı üzerinde büyük tahribat yarattığını belirten Karatay, bu alışkanlığın kelliğe kadar uzanan bir süreci tetiklediğini ifade etti.
ÖZELLİKLE ERKEKLER TÜKETMESİN
Özellikle erkeklerin pilava olan düşkünlüğüne dikkat çeken Canan Karatay, pirincin saç dökülmesini tetikleyen besinlerin başında geldiğini altını çizdi.
Pirincin kan şekerini ve insülin seviyesini aniden yükselttiğini belirten Karatay, "Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir" sözleriyle uyardı.
Bu durumun tamamen bilimsel verilere dayandığını ve kitaplarında da detaylandırdığını aktaran Karatay, insülin dengesizliği ile saç dökülmesi arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekerek erkekleri tabaklarına dikkat etmeye çağırdı.
HORMON SEVİYELERİNİ ETKİLİYOR
Saç dökülmesi yalnızca yanlış beslenme ve pirinç tüketimiyle sınırlı kalmıyor. Erkeklerin en büyük endişelerinden biri olan saç kaybında genetik yatkınlık ve hormon seviyelerindeki değişimler başı çekiyor.
Öte yandan günlük hayatın getirdiği yoğun stres, vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alamadığı sağlıksız beslenme düzeni ve sigara ile alkol tüketimi de saç köklerini zayıflatan unsurlar arasında yer alıyor.
DÖKÜLMEYİ HIZLANDIRIYOR
Saç bakımında yapılan hatalar da dökülmeyi hızlandırıyor. Saçı çok sık veya aşırı sıcak suyla yıkamak, şekillendirici ürünlere boğmak, saçı sürekli sıkıca toplamak veya örmek köklere doğrudan zarar veriyor. Tiroid hastalıkları ya da saç derisinde oluşan enfeksiyonlar gibi sağlık sorunları ile kemoterapi benzeri ağır ilaç tedavileri de dökülmeye yol açabiliyor.
Yaş ilerledikçe saçların azalması kaçınılmaz bir gerçek olsa da; beslenme düzenini iyileştirip kan şekerini dengede tutarak saç kalitesini uzun süre korumak elimizde...