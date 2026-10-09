Hastanenin Poliklinikler Binası Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Hastalıkları katında düzenlenen program; normal doğumu teşvik etmeyi ve anne sütünün hayati önemine dikkat çekmeyi amaçladı.
Çanakkale’de anne adaylarına rehberlik eden etkinlik
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, "Normal Doğum Haftası" ve "Emzirme Haftası" kapsamında anne adayları ile yeni doğum yapan anneleri bir araya getiren özel bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.Kaynak: İHA
NORMAL DOĞUM VE ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VURGULANDI
Uzman sağlık personellerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ile emzirme teknikleri detaylı şekilde aktarıldı. Program boyunca anne adaylarının merak ettiği sorular yanıtlanarak sağlıklı gebelik ve doğum sonrası bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
ANNELERE ÖZEL JEST: ÇİÇEK VE HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ
Yalnızca bilgilendirmeyle sınırlı kalmayan organizasyonda, hastanede doğum yapan anneler ile anne adaylarına çiçek ve çeşitli hediyeler verilerek bu özel süreçlerinde yanlarında olunduğu mesajı iletildi.
BAŞHEKİM KESER: "TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Etkinliğe katılarak süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinde normal doğum ile emzirmenin kritik bir rol oynadığını ifade etti. Keser, toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.