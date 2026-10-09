Çanakkale’de anne adaylarına rehberlik eden etkinlik

BAŞHEKİM KESER: "TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Etkinliğe katılarak süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinde normal doğum ile emzirmenin kritik bir rol oynadığını ifade etti. Keser, toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.