Turgut, açıklamalarında geçmişte yaşanan bazı anlaşmazlıklara ve iletişim sorunlarına değinirken, Can Yaman’ın kariyerine yurt dışında devam etmesine rağmen birlikte çalıştıkları dönemin kendisi açısından zor geçtiğini dile getirdi.
Can Yaman ve Faruk Turgut arasında gerilim tırmanıyor: Vizyonsuz, terbiyesiz!..
Yapımcı Faruk Turgut’un gazeteci İzzet Çapa’ya verdiği röportajda, oyuncu Can Yaman hakkında yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gold Film’in sahibi olan Turgut, Yaman’la yeniden bir projede yer almak istemediğini açıkça ifade etti.Kaynak: Haber Merkezi
Bu sözler kısa sürede gündem olurken, Can Yaman cephesinden de yanıt gecikmedi. Uzun süredir kariyerini yurt dışında sürdüren oyuncu, sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yaparak iddialara karşı çıktı.
Yaman, hem “Erkenci Kuş” dönemine hem de uluslararası projelerine atıfta bulundu. “El Turco” ve “Sandokan” gibi yapımlarla global ölçekte başarı elde ettiğini belirten oyuncu, bu projelerin farklı ülkelerde yayınlandığını ve ödüller kazandığını ifade etti.
“Erkenci Kuş”un yüzün üzerinde ülkeye satıldığını hatırlatan Yaman, dizinin uluslararası başarısının yapım şirketine de önemli katkı sağladığını savundu. Ayrıca yurt dışı satış gelirleri konusunda geçmişte sorunlar yaşandığını ve kendisine ödeme yapılmadığını öne sürdü.
Açıklamanın son bölümünde ise Can Yaman’ın Faruk Turgut’a yönelik sert ifadeleri dikkat çekti. Yaman, Turgut’un kendisi hakkında yaptığı yorumlara tepki göstererek, kariyerine müdahale edildiğini iddia etti ve oldukça ağır sözlerle yanıt verdi.
“Zavallı Faruk Turgut, bilseydim çiçek yollardım; beyin ölümün gerçekleşmiş. Allah rahmet eylesin.
Yok beni veto etmiş de, yok ipimi çekmiş de... El Turco yok tutmamış da bilmem ne. Daha yeni Amerika'ya satıldı, İspanya'daki satıldığı elit platformun en çok izlenen dizisi oldu vesaire.
Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye bir de para istedin, 100 bin euro Disney'den sanki senle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın. Orada bile benimle çalışmalarına engel olmaya kalktın. Sandokan bütün dünyayı kasıp kavuruyor, İtalya'da almadığı ödül kalmadı.
Her neyse. Kariyerimde geldiğim noktadan o kadar mutluyum ki ne kötülük yaptıysan iyi ki yapmışsın...
Erkenci Kuş yüz küsur ülkeye satıldı da iflas etmekten kurtuldun sayemizde. Bir de bize kazıklar attın, yurt dışından satış paylarını ödemeyip binbir taklalarla. Sağlık olsun. Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez. Bunu sen de biliyorsun ve kuduruyorsun. Kasap yapımcı.
Yıllarca başka yapımcıların bana iş getirmesini engelle, sonra yurt dışına gidip hiç kimseye müdahalen olmadığını görünce ve senden çok daha iyi yapımcıların bana olan ilgisini duyunca iyice bilen ve düşman ol. Ne güzel dünya. Allah tüm oyuncuları senin gibi yapımcılardan korusun! Vizyonsuz, terbiyesiz...
Türk televizyonlarında ucuz dizilerinle yeni no name başrol kurbanlarına zulmetmeye devam et sen. Adımı ağzına alıp prim yapmaya çalışma. Şimdi sana cevap verdim diye konuşulacaksın ve ciddiye alınacaksın. Bu da sana son kıyağım."