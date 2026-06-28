Can Yaman ve Faruk Turgut arasında gerilim tırmanıyor: Vizyonsuz, terbiyesiz!..

“Zavallı Faruk Turgut, bilseydim çiçek yollardım; beyin ölümün gerçekleşmiş. Allah rahmet eylesin.

Yok beni veto etmiş de, yok ipimi çekmiş de... El Turco yok tutmamış da bilmem ne. Daha yeni Amerika'ya satıldı, İspanya'daki satıldığı elit platformun en çok izlenen dizisi oldu vesaire.

Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye bir de para istedin, 100 bin euro Disney'den sanki senle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın. Orada bile benimle çalışmalarına engel olmaya kalktın. Sandokan bütün dünyayı kasıp kavuruyor, İtalya'da almadığı ödül kalmadı.

Her neyse. Kariyerimde geldiğim noktadan o kadar mutluyum ki ne kötülük yaptıysan iyi ki yapmışsın...

Erkenci Kuş yüz küsur ülkeye satıldı da iflas etmekten kurtuldun sayemizde. Bir de bize kazıklar attın, yurt dışından satış paylarını ödemeyip binbir taklalarla. Sağlık olsun. Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez. Bunu sen de biliyorsun ve kuduruyorsun. Kasap yapımcı.