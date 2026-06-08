Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı

"ENGİN POLAT'I VURAMAYINCA YAKININI VURDUM"

Konya'daki saldırının ardından suç örgütü tarafından bu kez Polat ailesine yönelik eylem için görevlendirildiğini itiraf eden Serhat Altun, asıl hedefin iş insanı Engin Polat olduğunu ancak ona ulaşamayınca talimat doğrultusunda İzmir Çeşme'de koruması ve kuzeni Can Polat'ı hedef aldığını sözlerine ekledi.