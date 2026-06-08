Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı

Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kuzeni aynı zamanda yakın koruması olan Can Polat’ı Çeşme ilçesinde silahla vurarak öldüren Serhat Altun’un 12 sayfalık emniyet ifadesi ortaya çıktı. Her şeyi tek tek anlatan Altun, kan donduran itirafında asıl hedefin kim olduğunu açıkladı.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 1

"ÇETEYE INSTAGRAM ÜZERİNDEN KATILDIM"

Can Polat’ı öldüren tetikçi Serhat Altun, emniyetteki sorgusunda ailesiyle problemler yaşadığını ve işsiz olduğunu belirterek suç örgütüyle ilk teması Nisan 2026'da sosyal medya üzerinden kurduğunu anlattı.

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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 2

Instagram'da suç çeteleriyle ilgili bir paylaşımın altına "Bu çetelere nasıl katılıyoruz?" yazdıktan sonra "Daltonlar" suç örgütü üyeleriyle iletişime geçtiğini aktaran Altun, ifadesinde süreci şu sözlerle anlattı:

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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 3

"Maskeli bir profil resmi olan hesap bana 'DM gel' yazdı. Durumumu, maddi sıkıntılarımı anlattım. Ertesi gün, yani 10 Nisan 2026 günü kimlik kontrolü yaptıklarını söyleyerek 'Tamam sen temizsin' dediler ve beni Daltonlar çetesine kabul ettiklerini bildirdiler."

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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 4

İLK GÖREVİ KONYA'DA "VİDEO KAYITLI" SALDIRI

Habertürk'ün haberine göre, çeteye kabul edildiği gün kendisine Konya’da bir kişiyi vurma görevi verildiğini söyleyen Altun, kente giderek bir otele yerleştiğini ve çete üyelerinin getirdiği silahı teslim aldığını belirtti.

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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 5

Kendisine, yakalanması durumunda "Aramızda şahsi husumet vardı diyeceksin, çete ismi vermeyeceksin" talimatı verildiğini ifade eden Altun, hedefteki kişiyi evinin salonunda otururken önce video kaydına aldığını, ardından kurşun yağdırdığını itiraf etti.

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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 6

İLK CİNAYETİN TARİFESİ: 100 BİN TL

Hayatında ilk kez silah kullandığını ve olayın ardından kaçtığını belirten tetikçi, saldırı anına ait video kaydını çete yöneticisine gönderdiğini söyledi.

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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 7

Çete liderinin kendisine "Sen muhtemelen adamı öldürdün, sim kartı kır at" dediğini belirten Altun, gerçekleştirdiği bu ilk eylem karşılığında çeteden 100 bin TL nakit para ve 20 bin TL masraf harcırahı aldığını beyan etti.

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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 8

"ENGİN POLAT'I VURAMAYINCA YAKININI VURDUM"

Konya'daki saldırının ardından suç örgütü tarafından bu kez Polat ailesine yönelik eylem için görevlendirildiğini itiraf eden Serhat Altun, asıl hedefin iş insanı Engin Polat olduğunu ancak ona ulaşamayınca talimat doğrultusunda İzmir Çeşme'de koruması ve kuzeni Can Polat'ı hedef aldığını sözlerine ekledi.

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Can Polat cinayetinde kan donduran itiraf: Her şeyi tek tek anlattı - Resim: 9

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kuzeni aynı zamanda yakın koruması olan Can Polat cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma ve suç örgütüne yönelik operasyonlar çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi
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