Camiye hürmet etti ama soymaktan da çekinmedi: Ellerin kırılsın

Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlıkta hepsi gitmiş. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramızın açıldığı adama da bize bir daha yardım et diyemeyiz. Onun için bu olay bizi zor duruma düşürdü” dedi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.