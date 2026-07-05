Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı

Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı

Adana’nın Çukurova ilçesinde, yürümekte güçlük çeken yaşlı bir hırsızın hedef aldığı takı mağazasında filmleri aratmayan bir olay yaşandı. İş yerinin cam kapısını taşla kırıp sürünerek içeri girdi. Şüpheli, gerçek sandığı altın görünümlü imitasyon takıları çalarak kayıplara karıştı.

Kaynak: DHA
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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 1

Adana'da yaşlı erkek şüpheli, kapısının camını kırarak girdiği mağazadaki altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçtı.

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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 2

Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken, takıları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 3
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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 4

Sürünerek mağazaya giren şüpheli, altın görünümlü çok sayıda imitasyon takıyı çaldıktan sonra girdiği yerden çıkıp kaçtı.

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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 5

Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken malzemeleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 6

Takılarının çalındığını fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine, polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 7
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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 8
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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 9
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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 10
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Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı - Resim: 11
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