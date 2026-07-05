Adana'da yaşlı erkek şüpheli, kapısının camını kırarak girdiği mağazadaki altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçtı.
Camı taşla kırdı: İçeri sürünerek sızdı: Çalabildiği kadar altın çaldı: Gerçeği yakalanınca anladı
Adana’nın Çukurova ilçesinde, yürümekte güçlük çeken yaşlı bir hırsızın hedef aldığı takı mağazasında filmleri aratmayan bir olay yaşandı. İş yerinin cam kapısını taşla kırıp sürünerek içeri girdi. Şüpheli, gerçek sandığı altın görünümlü imitasyon takıları çalarak kayıplara karıştı.Kaynak: DHA
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Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken, takıları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sürünerek mağazaya giren şüpheli, altın görünümlü çok sayıda imitasyon takıyı çaldıktan sonra girdiği yerden çıkıp kaçtı.
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Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken malzemeleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Takılarının çalındığını fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine, polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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