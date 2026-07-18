Çamaşır suyunu bir kenara bıraktıracak doğal temizlik sırrı: Yıllardır kullanılıyormuş

Son yıllarda çamaşır suyuna alternatif olarak daha farklı yöntemler öne çıkıyor. Bunlardan biri de oksijenli su (hidrojen peroksit). Doğru şekilde kullanıldığında, güçlü temizlik etkisi sunan bu ürün hem pratik hem de daha hafif bir alternatif olarak tercih ediliyor.