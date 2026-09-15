Yeniçağ Gazetesi
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Çalıntı araçtan çıkanlar ekiplere "yok artık" dedirtti

Kayseri’de anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 18 yaşından küçük 4 çocuk, polisin güvenlik kameralarından adım adım yürüttüğü sıcak takip sonucu çalıntı araçla birlikte kısa sürede yakalandı.

Kaynak: DHA
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Çalıntı araçtan çıkanlar ekiplere "yok artık" dedirtti - Resim: 1

Kayseri’de anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 18 yaşından küçük 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

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Çalıntı araçtan çıkanlar ekiplere "yok artık" dedirtti - Resim: 2

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta meydana geldi. Üzerinde anahtarı unutulan A.Y.M.'ye ait 38 FB 150 plakalı otomobil, isimleri öğrenilemeyen 4 çocuk tarafından çalındı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Çalıntı araçtan çıkanlar ekiplere "yok artık" dedirtti - Resim: 3

Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın geçiş güzergahını belirleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Çalıntı araçtan çıkanlar ekiplere "yok artık" dedirtti - Resim: 4
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Çalıntı araçtan çıkanlar ekiplere "yok artık" dedirtti - Resim: 5
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Çalıntı araçtan çıkanlar ekiplere "yok artık" dedirtti - Resim: 6
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