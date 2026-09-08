BYD, Okyanus ailesinin en gelişmiş üyesi olan Sealion 08 SUV modelini Çin pazarında vitrine çıkardı. 5 ve 6 kişilik oturma düzenleriyle sunulan araç; şarj edilebilir hibrit (DM-i) ve yüzde 100 elektrikli motor seçenekleriyle toplam 8 farklı versiyon halinde alıcı buluyor. Yeni Sealion 08, pazarda 229.900 yuan (yaklaşık 33.890 dolar) ile 279.900 yuan arasında değişen rekabetçi fiyat etiketleriyle yerini aldı.
BYD’nin yeni amiral gemisi Sealion 08: 9 dakikada ultra hızlı şarj
BYD, Okyanus serisinin yeni amiral gemisi Sealion 08 SUV modelini Çin’de resmi olarak satışa sundu. Tam elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yollara çıkan lüks SUV; 900 km'ye varan menzili, 9 dakikalık ultra hızlı şarj kabiliyeti ve devasa ekranlarıyla dikkat çekiyor.Haber Merkezi
REKOR MENZİL VE HİBRİT VERİMLİLİĞİ
BYD Sealion 08'in şarj edilebilir hibrit (PHEV) arkadan itişli versiyonları 400 km CLTC saf elektrikli sürüş menzili sunarken, dört tekerlekten çekişli seçenekler 350 km elektrikli menzil vadediyor. 55,84 kWsa kapasiteli bataryaya sahip hibrit model, tam depo ve tam şarj ile toplamda 1.650 km kombine menzile ulaşabiliyor. Batarya tükendiğindeki yakıt tüketimi ise 100 km'de yalnızca 4,6 litre.
Tamamen elektrikli (BEV) kanatta ise arkadan itişli model 900 km CLTC menzili sağlarken, dört tekerlekten çekişli seçenek 800 km menzil sunuyor. 115 kWsa devasa batarya ile donatılan elektrikli versiyonda arkadan itişli model 370 kW (496 hp) güç üretirken, dört tekerlekten çekişli versiyonun ön ve arka motorları sırasıyla 215 kW ve 370 kW güç üretiyor.
9 DAKİKADA ŞARJ EDEN İKİNCİ NESİL BLADE BATARYA
Sealion 08’in tüm versiyonlarında BYD'nin ikinci nesil Blade Bataryası ve flaş şarj teknolojisi görev yapıyor. Bu altyapı sayesinde bataryayı yüzde 10'dan yüzde 70 seviyesine sadece 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise yalnızca 9 dakikada şarj etmek mümkün hale geliyor.
Orta-büyük boy SUV segmentinde konumlanan araç, markanın Ocean Aesthetics 2.0 tasarım dilini benimsiyor. 5.115 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.800 mm yükseklik ve 3.030 mm aks mesafesine sahip olan modelde DiSus-A akıllı gövde kontrol sistemi, çift odalı havalı süspansiyon ve aktif arka tekerlek yönlendirme sistemi standart olarak yer alıyor. Sistem sayesinde dev SUV'un minimum dönüş yarıçapı 4,95 metreye kadar düşüyor.
Tüm donanım seviyelerinde şehir içi navigasyon destekli sürüş ve çoklu otomatik park işlevlerini yöneten God's Eye 5.0 otonom sürüş asistan sistemi sunuluyor.
DEV EKRANLARLA DONATILMIŞ LÜKS KABİN
Modelin kabin içinde 17,3 inçlik dev merkezi bilgi-eğlence ekranı, 26 inçlik artırılmış gerçeklik destekli gösterge paneli ve arka yolcular için tavandan inen 21,4 inçlik eğlence ekranı bulunuyor. 5 kişilik versiyonda 943 litrelik bagaj alanının yanı sıra ön kaputun altında 201 litrelik elektrikli bir ön bagaj (frunk) alanı kullanıma sunuluyor.
Seal 08 sedan modelinin ardından Okyanus serisinin ikinci amiral gemisi olan Sealion 08; Çin'deki yeni enerjili araç pazarında Xpeng G9L ve GWM Wey V8X gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.