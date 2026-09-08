BYD’nin yeni amiral gemisi Sealion 08: 9 dakikada ultra hızlı şarj

Tamamen elektrikli (BEV) kanatta ise arkadan itişli model 900 km CLTC menzili sağlarken, dört tekerlekten çekişli seçenek 800 km menzil sunuyor. 115 kWsa devasa batarya ile donatılan elektrikli versiyonda arkadan itişli model 370 kW (496 hp) güç üretirken, dört tekerlekten çekişli versiyonun ön ve arka motorları sırasıyla 215 kW ve 370 kW güç üretiyor.