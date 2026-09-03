BYD’nin yeni SUV modeli Sealion 08, Çin’de yaklaşık 34 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Beş ve altı kişilik oturma düzeni seçeneklerine sahip araç, farklı motor ve donanım kombinasyonlarıyla toplam 8 versiyon halinde sunuluyor.
BYD’nin yeni amiral gemisi satışa çıktı: Yeni SUV ezber bozuyor
Çinli otomotiv devi BYD, yeni amiral gemisi SUV modeli Sealion 08’i Çin pazarında satışa sundu. Şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulan modelin dikkat çeken özelliklerini sizler için araştırdık...Kaynak: Haber Merkezi
Şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneklerinde arkadan itişli versiyonlar 400 kilometre CLTC saf elektrikli sürüş menzili sunarken, dört tekerlekten çekişli modellerde bu değer 350 kilometre olarak açıklanıyor.
Modelin 55,84 kWh kapasiteli bataryaya sahip hibrit versiyonları, tam depo ve tam şarjla birlikte 1.650 kilometreye kadar kombine menzil sağlayabiliyor.
TAM ELEKTRİKLİ VERSİYONDA 900 KİLOMETRE MENZİL
Sealion 08’in tamamen elektrikli versiyonlarında ise menzil daha da yükseliyor. Arkadan itişli model 900 kilometre CLTC, dört tekerlekten çekişli versiyon ise 800 kilometre CLTC menzil sunuyor.
BYD, modelin tüm versiyonlarında ikinci nesil Blade Batarya teknolojisini kullanıyor. Aracın öne çıkan özelliklerinden biri ise şirketin yeni hızlı şarj teknolojisi.
Verilen bilgilere göre Sealion 08’in bataryası yüzde 10’dan yüzde 70’e yalnızca 5 dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise 9 dakikada şarj edilebiliyor.