BYD’nin yeni amiral gemisi satışa çıktı: Yeni SUV ezber bozuyor

BYD’nin yeni SUV modeli Sealion 08, Çin’de yaklaşık 34 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Beş ve altı kişilik oturma düzeni seçeneklerine sahip araç, farklı motor ve donanım kombinasyonlarıyla toplam 8 versiyon halinde sunuluyor.