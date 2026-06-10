BYD'den sürpriz Türkiye kararı...Çinli otomobil devi rotayı değiştirdi

TÜRKİYE İÇİN TAKVİM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

BYD, 2024 yılında Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir fabrika kuracağını ve üretimin 2026'da başlayacağını açıklamıştı. Ancak Stella Li, fabrikanın inşaatına henüz başlanmadığını belirterek projenin askıya alındığını söyledi. Li, Türkiye'deki yatırımın ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin herhangi bir takvim bulunmadığını da ifade etti.