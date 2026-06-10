Uzun süredir Türkiye'de fabrika kurması beklenen BYD'nin yetkilisi önceliklerinin Avrupa olduğunu ve Türkiye'deki fabrika kurma planlarının askıya alındığını söyledi.
BYD'den sürpriz Türkiye kararı...Çinli otomobil devi rotayı değiştirdi
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Manisa'da kurmayı planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını askıya aldı. Şirket önceliğinin Macaristan'daki üretim tesisi ve Avrupa'da yeni bir fabrika yatırımı olduğu belirtildi.
Çinli otomobil üreticisi BYD'nin icradan sorumlu sorumlu yetkilisi Stella Li, Türkiye'deki fabrikanın kurulumunu askıya aldıklarını, Macaristan'da kurulan fabrikanın ise dördüncü çeyrekte üretime başlayacağını söyledi.
Reuters'ta yer alan habere göre; Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, Avrupa'daki yatırımlarında önceliği Macaristan'a verdi. Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, Reuters'a yaptığı açıklamada, Macaristan'daki fabrikanın bu yılın son çeyreğinde üretime başlayacağını, Türkiye'deki fabrikanın ise beklemeye alındığını duyurdu.
ÖNCELİK AVRUPA'DA
Li, şirketin şu an için en önemli önceliğinin Macaristan'daki tesis olduğunu belirterek, "Şu anda birinci önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için uygun yer bulmak" dedi.
Macaristan'ın Szeged kentinde kurulan BYD'nin Avrupa'daki ilk fabrikasının üretime başlaması, daha önce açıklanan takvime göre yaklaşık bir yıl gecikmiş olacak. Şirket geçen yıl, tesiste Dolphin Surf adlı kompakt elektrikli modelin 2025 sonuna kadar üretilmeye başlanacağını duyurmuştu.
TÜRKİYE İÇİN TAKVİM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
BYD, 2024 yılında Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir fabrika kuracağını ve üretimin 2026'da başlayacağını açıklamıştı. Ancak Stella Li, fabrikanın inşaatına henüz başlanmadığını belirterek projenin askıya alındığını söyledi. Li, Türkiye'deki yatırımın ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin herhangi bir takvim bulunmadığını da ifade etti.
Şirketin Avrupa satışları ise büyümeyi sürdürüyor. BYD'nin Avrupa'daki satışları geçen yıl yüzde 270 artarak yaklaşık 188 bin araca ulaşırken, 2026'nın ilk beş ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144 artışla 100 bin adedi aştı.
Avrupa'da üretim yapılması, BYD'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan Avrupa Birliği gümrük vergilerinden kaçınmasına da olanak sağlayacak.