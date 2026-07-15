Toyota'ya şok meydan okuma: "Amerika olmadan da seni tahttan indireceğiz"

Eski bir metalurji profesörü olan Wang Chuanfu tarafından 1995 yılında kurulan BYD, uyguladığı agresif fiyat politikasıyla Avrupalı yerleşik üreticileri de dönüşüme zorluyor. Şirketin maliyet avantajı ve teknolojik üstünlüğü, Avrupalı markaları rekabetçi kalabilmek adına maliyetleri düşürmeye ve diğer Çinli üreticilerle iş birlikleri kurmaya yönlendiriyor.