Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir

BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir

Çinli otomotiv devi BYD, katı hal bataryalarında yaşanan temas kaybı ve verimlilik sorununu çözen yeni çift elektrolitli katot yapısı için patent aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 1

Çin merkezli otomotiv devi BYD, elektrikli araç sektörünün geleceği olarak kabul edilen katı hal batarya teknolojisindeki araştırma ve geliştirme hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 2

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından kamuoyuna duyurulan son başvuru belgelerine göre şirket, sektörün önündeki en büyük mühendislik engellerinden birini ortadan kaldırmayı hedefleyen yenilikçi bir katot bileşik tasarımı geliştirdi.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 3

Ortaya çıkan patent dokümanları, BYD’nin batarya katodunda iki farklı elektrolit parçacık sistemini bir araya getirdiğini gösteriyor.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 4

Geliştirilen bu hibrit yapıda katot aktif materyali ile çok daha sıkı bir etkileşim kurarak iyon transferini ve iletkenliği maksimum seviyeye çıkarıyor.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 5

Hücrenin genel yapısal bütünlüğünü koruyor ve yüksek iletkenliğe sahip geniş bir ağ oluşturuyor.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 6

Katı hal bataryalarının ticari olarak yaygınlaşmasının önündeki en büyük teknik zorluk, şarj ve deşarj işlemleri sırasında malzeme içinde meydana gelen hacimsel değişimler.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 7

Maddelerin sürekli genişleyip büzülmesi, katı parçacıkların birbirleriyle olan temasının kopmasına yol açmakta.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 8

Konuya ilişkin daha önce değerlendirmelerde bulunan BYD Grubu Baş Bilim İnsanı Lian Yubo, "katı-katı arayüz kararlılığının" kitlesel üretimin önündeki en büyük bariyer olduğunu ve sektörün bu alanda yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulamıştı.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 9

Çinli üreticinin geliştirdiği bu yeni malzeme kombinasyonu, söz konusu arayüz temassızlığı problemini doğrudan ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 10

Yayımlanan dokümanlarda katot aktif maddesi oranının yüzde 85 seviyesini geride bıraktığı belirtilse de alınan bu patent, teknolojinin kısa süre içinde seri üretim araçlara entegre edileceği anlamına gelmiyor.

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BYD patenti aldı: Elektrikli araçta yeni devir - Resim: 11

Şirket tarafından paylaşılan belgelerde, bataryanın gerçek yol koşullarındaki test sonuçlarına veya seri üretim takvimine dair somut bir bilgiye henüz yer verilmedi.

(Donanımhaber)

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