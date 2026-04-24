Pek çok kişi, buzdolabının üstünü adeta bir raf gibi kullanarak çeşitli eşyalarla dolduruyor. Bu durum cihazınızın performansını düşürüyor.
Buzdolabının üstüne sakın bunu koymayın: Her evde yapılan hata
Mutfakta yer açmak için yapılan o “zararsız” alışkanlık, aslında buzdolabınıza fark ettirmeden zarar veriyor olabilir.Derleyen: Cemile Kurel
Alan kazanma amacıyla tercih edilen bu yöntem, neredeyse her evde görülüyor.
Ekmeklikler, ağır mutfak gereçleri ya da dekoratif objeler genellikle buzdolabının üzerine yerleştiriliyor. Fakat uzmanlar, bu alışkanlığın uzun vadede ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Buzdolapları çalışırken içerde oluşan ısıyı dışarı atmak zorundadır. Bu nedenle özellikle üst ve arka bölümler, hava dolaşımı açısından kritik bir rol oynar.
Üst kısmın tamamen kapatılması, bu hava akışını engelleyerek cihazın daha fazla ısınmasına neden olabilir.
Yeterli hava sirkülasyonu sağlanamadığında buzdolabı daha fazla enerji harcar ve daha yoğun çalışır.
Bu da hem elektrik tüketimini artırır hem de cihazın ömrünü kısaltır. Sürekli yüksek ısıya maruz kalan motor ise zamanla yıpranır ve arıza riski yükselir.
Uzmanlara göre buzdolabının çevresinde, özellikle üst kısmında boşluk bırakmak oldukça önemlidir.
Küçük bir düzenleme ile hem enerji tasarrufu sağlayabilir hem de cihazınızın daha uzun ömürlü olmasına katkıda bulunabilirsiniz.